北京聞風：部委相繼曬成績單 學者：需有清醒認知 ／文：鍾鳴九

日前，在國家發改委的新聞發布會上，國家能源局規劃司副司長宋雯表示，經過多年發展，中國已成為世界能源生產第一大國。中國建成了全球規模最大的電力系統，超過G7國家裝機規模總和。實現了村村通動力電，農網供電可靠率達到99.8%。城鄉人均用電量超過英國、意大利等國家。

宋雯稱，中國在水電、風電、光伏、生物質發電裝機規模和在建核電規模穩居世界第一，建成充電基礎設施約400萬台，形成全球最大規模的充電網絡。累計建成加氫站超過270座，約佔全球總數的40%，位居世界第一。非化石能源消費量佔世界總量的近四分之一，居全球之首。

中國環保表現亦不俗。近日生態環境部部長黃潤秋在「中國這十年」系列主題新聞發布會上表示，近10年，中國碳排放強度下降了34.4%，扭轉了二氧化碳排放快速增長態勢。

據工信部信息顯示，近10年，中國建成了全球規模最大、技術領先的網絡基礎設施，地級市全面建成光網城市。4G基站規模佔全球總量的一半以上，建成5G基站達到161.5萬個，5G移動電話用戶達4.13億戶。隨着電訊普遍服務縱深推進，歷史性實現內地行政村「村村通寬帶（頻）」。

工信部電子司司長喬躍山日前亦表示，近10年，中國新一代信息技術產業賦能、賦值、賦智作用深入顯現。在疫情期間，健康碼、遠程辦公、協同研發等軟件創新應用，有力支撐防疫和復工復產。此外，汽車電子、智能安防、智能可穿戴、智慧健康養老等新產品新應用發展取得紮實成效，豐富了百姓生活體驗。

經濟下行壓力考驗續增

北京大學社會學系教授劉愛玉日前表示，改革開放以來，社會經濟、民生發生深刻變化，尤其是近10年的成績，說明中國走的路是對的。在經歷過去3年的疫情衝擊，以及國際不確定因素的疊加影響，未來若要保持已有成績，不下滑，確實充滿嚴峻挑戰。畢竟民生才是社會發展的核心。

內地學者指，料在二十大前，各部委仍將繼續曬出成績單，但在成績面前，中國經濟仍面臨下行壓力不斷增加的考驗。物價、醫療、就業、養老等民生問題日益突顯。預計未來無論在能源、環境，還是通訊等與民生息息相關的支柱產業，都將面臨新增長壓力；社會需有清醒認知。

文：鍾鳴九