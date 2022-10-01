七常委出席國慶招待會及烈士紀念日

央視新聞報道，李克強在招待會上致辭稱，73年來中國人民在中共領導下發憤圖強，國家發展成就舉世矚目。今年將召開第二十次全國黨代會，是向第二個百年奮鬥目標，進軍的關鍵時刻召開的重要大會。李又指，當前發展仍面對不少挑戰，要把穩經濟各項政策有力有效落實到位。

習近平、李克強等黨和國家領導人昨早到天安門廣場出席烈士紀念日儀式，向人民英雄敬獻花籃。儀式由北京市委書記蔡奇主持，其間習近平在人民英雄紀念碑前獻上的花籃整理緞帶，並率領一眾領導人繞行紀念碑瞻仰。

習見C919團隊代表 肯定研製成就

習近平昨亦在人民大會堂會見中國自行研製的C919大型客機項目團隊代表，充分肯定C919大型客機研製任務取得的階段性成就。習強調，讓中國大飛機翱翔藍天，承載着國家意志、民族夢想、人民期盼，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持安全第一、質量第一，在關鍵核心技術攻關上取得更大突破，加快規模化和系列化發展，紮實推進製造強國建設。內媒「快科技」報道，C919於前天（29日）獲中國民航局頒發型號合格證，將於今年底交付首架飛機。