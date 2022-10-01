海陸空到虛擬世界 自主創新成果豐 航天成績矚目 鐵路5G世界前列

明報記者 王聖辰

隨着中國在研發製造上不斷取得進展，很多領域的成就不再像過往般由西方壟斷，當中最顯著是航天發展。今年6月5日，神舟十四號載人飛船發射，3名太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲進駐天宮太空站天和核心艙，更於9月兩次出艙活動。去年6月17日和10月16日，神舟十二號和神舟十三號載人飛船先後發射，6名太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波，與翟志剛、王亞平、葉光富亦被分批送入太空。

「祝融號」登火星 「嫦娥五」揭月表水含量高

去年5月15日，天問一號探測器搭載的「祝融號」火星車登陸火星，是中國首次實現地外行星着陸，也是繼美國後第二個讓探測器登陸火星的國家。前年12月1日，嫦娥五號探測器登陸月球，科研團隊研究其採集的月壤樣本，發現月球表面水含量較高。

高鐵里程冠全球 助國際建鐵路

交通基建網絡同樣傲視全球。2021年底，全國鐵路營業里程達到15萬公里，其中高鐵有4萬公里，擁有全球最長的高鐵里程。客運專線鐵路網也從「四縱四橫」升級到「八縱八橫」，鐵路已覆蓋全國81%的縣，高鐵通達93%的50萬人口以上城市。鐵路裝備亦換代，復興號智能型動車組在世界上首次實現時速350公里自動駕駛，建造高速、高原、高寒、重載鐵路技術均處世界領先水平，時速600公里的高速磁浮交通系統今年9月首次亮相歐洲，該系統已在山東青島聯調聯試。由鐵路和公路構建的綜合立體交通網，也在這10年加速成型，自2012年到2021年底，鐵路、公路增加里程共約110萬公里，相當於繞行地球赤道27圈半，高速鐵路、高速公路對20萬以上人口城市的覆蓋率均超過95%。

國際合作上，服務「一帶一路」的中老鐵路、亞吉鐵路、蒙內鐵路相繼開通，今年8月印尼雅萬高鐵亦打通全線架樑通道，解決所有重難點工程。

網絡廣泛覆蓋 帶動數字經濟

中國在網絡世界的建設相當迅速。2012至2021年，中國網民從5.64億增至10.32億，互聯網普及率從42.1%升至73%；目前已建成全球規模最大5G網絡和光纖寬頻，5G基站185.4萬個，5G手機用戶逾4.55億，行政村、脫貧村通寬頻率達100%。

廣泛的網絡覆蓋帶動數字經濟強勢發展，中國數字經濟規模從2012年的11萬億元（人民幣，下同）增至2021年的45.5萬億元，佔GDP比重從21.6%升至39.8%，電商交易額、移動支付交易規模位居全球第一。信息領域的技術自主創新亦取得進展。北斗導航衛星全球組網，晶片自主研發能力提升，大數據、雲端計算、人工智能、區塊鏈等研究亦有進展。

2021年，中國PCT（專利合作條約）國際專利的申請中，網信領域超過3萬件，全球佔比超過三分之一。信息化服務也全面普及，「互聯網+」教育、醫療等持續推進，其中中科院分離出世界上首個新冠病毒毒株，推進科技抗疫。

科技部長王志剛早前總結10年科技成果時稱，中國科技事業發生了歷史性、整體性、格局性重大變化，成功進入創新型國家行列，「走出了一條從人才強、科技強，到產業強、經濟強、國家強的發展道路」。

（中共二十大 倒數15天）

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