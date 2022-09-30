外交部：涉台港疆藏敢於亮劍

據央視網報道，馬朝旭回應未來5年中國外交是否繼續堅持鬥爭時提到，過去在台灣問題上堅決回擊挑釁行徑，鞏固了國際社會一個中國共識；有力阻遏外部勢力干預香港事務，鞏固香港由亂及治的良好態勢；以事實真相戳穿涉疆謊言，挫敗「以疆制華」的政治圖謀，推進「南海行為準則」磋商，維護了南海局勢總體穩定。

馬朝旭強調，中國展開外交鬥爭，針對的是損害中國國家利益和民族尊嚴的言行，維護的是自身正當權益，反對的是霸權霸道霸凌，伸張的是國際公平正義，馬朝旭說，「我們有主動迎戰的底氣，不畏強權的骨氣，維護正義的志氣。中華民族嚇不倒、壓不垮，不怕鬼、不信邪，我們決不會坐視國家利益受損，任何人不要指望中國吞下損害自身利益的苦果。」

中聯部：不「輸出」中國模式

此外，郭業洲介紹10年來中共對外工作的發展時稱中國重視在自願基礎上加強交流對話，既不「輸入」外國模式，也不「輸出」中國模式。