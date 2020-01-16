京1人中招 疾控中心：已管控188密接者

綜合央視、中新社等內地媒體報道，國家衛健委官網最新消息，前天內地新增本土確診病例106宗，本土無症狀感染者526宗。在昨日的發布會上，國家衛健委疾控局副局長雷正龍表示，當前，全國疫情仍然呈現出「點多、面廣」的特點。近期疫情主要集中在西藏、寧夏、貴州、黑龍江等省份。

國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，十一假期臨近，人員流動和聚集增加，疫情傳播風險加大。要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，科學精準抓好疫情防控工作。堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼，引導人員安全、有序流動。

陽高縣揭1例 封控至10．1

北京昨確診1宗本土感染者。北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰介紹稱，確診者在通州區，輕型，為社會面篩查人員，已轉至定點醫院隔離治療，相關風險點位及密切接觸的188名人員已管控落位。

另據官方的「陽高發布」消息，山西大同陽高縣疫情防控領導小組辦公室發布關於全縣實施全域靜態管理的通告。通告稱，前天上午，該縣發現一宗本土確診病例，按照當局統一部署，決定自昨日0時至10月1日24時，陽高縣全縣實行全域靜態管理，所有人員在全域靜態管理期間非必要不出戶。

（綜合報道）