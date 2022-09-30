台10．13起入境准0＋7 對陸港澳未開放

台旅業：遊日詢問度最高

綜合中央社、聯合報等台媒報道，台衛福部透過新聞稿指出，台灣邊境管制措施第一階段調整從昨日開始，提升入境總量並恢復互惠免簽證，同時取消入境核酸檢測，改以發放快測試劑，並開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，於入境日及第3天檢疫期滿時快測。衛福部表示，邊境管制第二階段預計於10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，維持發放快測，改於入境當天或自主防疫第1天及有徵狀時快測，如自主防疫期間外出需有2日內陰性結果。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，「0+7」新制後，入境總人數試行每周上限15萬人次；指揮中心也開放相關邊境措施，包括入境由機場工作人員向2歲以上旅客發放4劑加用快篩；無症狀者可搭乘大眾交通工具；非免簽國開放「一般性社會訪問」及「觀光」，並取消旅行團限團令等。

台雄獅旅遊發言人賴一青昨表示，當局預告邊境開放後，境外旅遊商品詢問度明顯提升，以團體旅遊為例，日本最受旅客歡迎，佔比約49%；機票則以大阪、東京為主，大阪更增長5.65倍。

陸委會：保國安下適時調整

另外，陸委會前晚（28日）表示，在確保「國安」前提下，會逐步調整陸港澳居民赴台安排。陸委會上周公布，於昨日起調整陸港澳籍人員來台規定，准赴台探親、奔喪、經商可依規申請入境。

但有關措施被大陸國台辦抨擊「雙重標準」，繼續阻撓大陸民眾赴台。