邦交正常化50周年 習與岸田互發賀電 兩人3年未會面 林芳正：中日有必要坦率對話

習：構建新時代要求中日關係

1972年9月25到30日，時任日本首相田中角榮，應總理周恩來邀請訪華。兩國經過會談後，於9月29日在北京發表《中日兩國政府聯合聲明》，宣布自本聲明公布之日起，結束中日兩國之間存在的不正常狀態和建立外交關係。新華社報道，習近平指出，50年前的今天，中日兩國老一輩領導人高瞻遠矚，作出實現中日邦交正常化的重大政治決斷，揭開了兩國關係嶄新篇章。50年來，在兩國政府和兩國人民共同努力下，雙方先後達成四個政治文件和一系列重要共識，各領域交流合作不斷深化，給兩國和兩國人民帶來重要福祉，也促進了地區乃至世界和平與發展。

岸田文雄表示，50年前，日中兩國老一輩領導人秉持戰略思維和政治勇氣，開闢了日中關係新的歷史進程。50年來，日中兩國在經濟、文化、人員往來等廣泛領域合作取得長足發展。雙方攜手開創日中關係新未來，具有重要意義。日方願同中方一道，着眼下一個50年，推動構築建設性、穩定的日中關係，共同促進兩國、地區和世界的和平與繁榮。

岸田籲建穩定日中關係

同日，國務院總理李克強同岸田文雄互致賀電。中國人民對外友好協會和中日友好協會昨日在京舉辦中日邦交正常化50周年紀念招待會。全國人大常委會副委員長丁仲禮出席並致辭。

中日關係一直被中日兩國認為是最重要的鄰國關係，外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上表示，50周年是中日關係發展史上的重要里程碑。在即將開啟下一個50年征程之際，中日應以兩國領導人重要共識為指引，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，重溫建交初心，致力和平友好，順應潮流大勢，拓展互利合作，管控矛盾分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

友好協會：日抗中「自殺行為」

另據共同社報道，日本經濟團體聯合會（經團聯）和日中友好團體昨在東京都內的賓館舉行了紀念招待會。習近平和岸田文雄的寄語在招待會上被代為朗讀。日本外相林芳正作為嘉賓致辭稱：「有必要積累坦率的對話，共同邁進。」報道稱，受新冠病毒全球大流行和美中對立等影響，中日首腦近3年未面對面舉行正式會談。雖然岸田和習近平去年10月首次通電話時，確認了要以邦交正常化50年為契機，「構築具有建設性的穩定的關係」，但尚未能看到邁向該目標的道路。

近年來，中日兩國在釣魚島領土爭端及台灣問題等議題多有分歧。深圳衛視引述大阪府日本中國友好協會評議員伊關要稱，對日本來說，和最大的貿易伙伴中國對抗，應該說是「自殺行為」。所以除了中日友好以外，沒有其他的選項。而且，中日友好對地區和全球安全局勢都非常重要，對日本來說，意味着最高的安全保障。

昨日，日本防衛省表示，中國與俄羅斯海軍共7艘艦艇於28至29日之間，結隊穿越日本鹿兒島縣的大隅海峽，朝東海航行。日本密切關注，並進行警戒監控。