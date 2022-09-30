「向污染宣戰」控煤治霾 護生態力度最大10年

過去30年，隨着經濟高速發展，中國的環境污染問題日益嚴重。2010年開始，環境惡化的徵狀急劇顯現，第一次全國污染源普查的結果令民眾震驚。往後兩年，多地民眾因工廠帶來的環境問題抗議，華北的霧霾亦難以迴避。一連串事件引發環境治理的反思，發展模式轉型迫在眉睫。

「生態文明」理念入憲 解決環境問題

2013年，中國正式「向污染宣戰」。控煤治霾同時，政府在環保領域立法監管（見表），積極參與國際合作。2018年，「生態文明」理念寫入憲法，新成立的生態環境部和自然資源部，統領環境治理和生態保護之職。宏大願景和頂層政策下，這場「綠色革命」逐漸影響每一個人。2019年，霧霾再非大眾最關心的問題，「垃圾分類」被視為政府首次與民眾就環保互動。

生態環境部長黃潤秋9月19日在「中國這十年」系列主題新聞發布會表示，2012年以來是中國生態保護監管力度最大的10年。通過中央生態環境保護督察，有效解決一批突出的生態環境破壞問題。祁連山由曾經的「千瘡百孔」到現在的「滿山蒼綠」，由亂到治，大見成效；秦嶺北麓由「無序開發」到「有序退出」再到現在的生態修復，發生了歷史性變化。「生態環境部聯合有關部門連續5年組織開展了『綠盾』自然保護地強化監督，推動國家級自然保護區5000多個問題得到整改。」

積極參與國際環保議題

近年，中國在國際舞台上也不斷參與環保議題，宣傳自身的氣候變遷應對計劃，並嘗試成為主導者。作為世界最大的碳排放國，中國2020年提出在40年內達到碳中和的目標。綠色和平東亞區全球政策高級顧問李碩表示，「要達到這個願景，必須大幅重新擘劃中國的經濟模式」。

有分析認為，氣候變化和環境保護日益成為國際關注的熱點，亦成為中國與美國為數不多的合作領域，但雙方在相關領域的責任承擔和保護承諾等方面也有矛盾。中國近年有不少措施加強生態環境保護與修復，包括加強碳達峰、碳中和的宣傳，一方面展示中國應對氣候變化的努力，同時亦與美國等西方國家爭奪相關領域的道德高地及話語權。

（中共二十大 倒數16天）