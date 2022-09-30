「脫貧戰」完成 習舊日走訪助窮村翻身 「五無」下黨鄉靠紅色旅遊闖新天

明報記者 劉曉宇

下黨鄉地處閩東山區寧德市壽寧縣西北部，北與浙江溫州接壤，2018年有309戶、1341人。1989年習近平任寧德地委書記，曾應鄉黨委書記之邀，兩赴下黨了解當地發展困難；1996年8月習升任福建省委書記3個月後，再次回訪下黨。當年「沒路、沒水、沒電、沒財政收入、沒政府辦公用地」、全鄉貧困人口七成以上的「五無鄉」，如今靠發展紅色旅遊、互聯網電商售茶脫貧。

30年前無水電道路 貧困人口逾七成

下黨鄉交通極為不便，即使是30多年後，記者也需從寧德市區轉一次車、花近4小時才到達，一來一回用了大半日。上世紀80年代末，下黨全鄉沒有一條公路，村中資料記載習近平「乘車近3個小時、步行2個多小時，冒着酷暑到下黨」。

汽車駛過崇山峻嶺間的蜿蜒公路，翻過一座座村落抵達下黨鄉。與周邊的自然村相比，下黨是翻新過後的旅遊古村樣貌。車未到站，一封紅字巨型信件先映入眼簾，全信貼在進村路邊一棟三層高樓的白牆上，信的落款是習近平。

三度走訪 寄語走「具閩東特色振興路」

這是習近平2019年8月4日給下黨村民的回信，信中祝賀下黨鄉脫貧，寫到「當年『三進下黨』的場景，我至今還歷歷在目」。經過30年不懈奮鬥，下黨「天塹變通途、舊貌換新顏」，印證了弱鳥先飛、滴水穿石的道理。習近平寄語鄉親「繼續發揚滴水穿石的精神，堅定信心、埋頭苦幹、久久為功，持續鞏固脫貧成果，努力走出一條具有閩東特色的鄉村振興之路」。

如今的下黨鄉經過徹頭徹尾的改造，成為紅色旅遊景區。村頭的「難忘下黨」主題館詳細介紹習近平三進下黨的故事，成為黨建旅遊團前來參觀學習的第一站。沿山坡而建的村民舊屋全部翻新作民宿、餐廳、茶館等商業用途，並以當年習近平的走訪故事為主題宣傳，村民則遷至村子另一側的新建公寓。當天是工作日，翻新後的村子十分冷清，許多商戶緊閉大門。

旅客黨建團為主 主題館參觀學習

「難忘下黨」主題館兩名年輕的男講解員從福州事業單位派駐，他們告訴記者，平日來下黨旅遊的散客不多，疫情影響下更加少，「都是以黨建團為主，周末多些，本地的、外省過來搞黨建的都有」。說話間，一個寧德市區政府部門的黨建團來電，告知包車在半小時後抵達。

習近平當年的下鄉故事，給下黨鋪設了一條無法複製的脫貧路。他走過的進村小路，如今變成觀光步道，經過的文昌閣成為鳥瞰古村的觀景處。經營「幸福茶館」的王光朝，靠售賣習近平當年跋山涉水抵達下黨時喝的「一碗草藥茶」，年收入可達5萬元（人民幣，下同）。走在居民區，有村民表示靠開民宿每月可賺五六千元。

有寧德本地公務員表示，因為是領導人來過的地方，加上發展紅色旅遊黨建教育，下黨地位特殊，「省內經費會優先撥給下黨，政策也會相對傾斜，其他地方比不上」。主題館內資料介紹，省、市定期下派優秀黨員幹部到鄉裏駐村，助村民脫貧致富，「以傳承弘揚總書記系列好思想好傳統好作風為主線，以『講好下黨故事』為抓手，努力把下黨鄉建設成黨的作風建設的展示基地」。

下黨村多年以種茶為業，2014年在省委組織部和省廣電集團支持下，村委會將每家每戶的茶園整合為「扶貧定製茶園」，成立主營茶產業的「夢之鄉」，以及主營鄉村旅遊產業的「夢之源」兩間公司，註冊商標「下鄉的味道」。通過動員政府機關、國企和企業家認購茶園，茶葉收購價翻了4倍。2017年，村中建起互聯網銷售平台，依靠「互聯網+物聯網+傳統農業」，一年多賣出600多萬元「下鄉的味道」農產品。官方數據稱，2020年下黨人均可支配收入增至17,289元，比1988年的186元增92倍。

辦民宿賣茶 人均收入30年增92倍

習近平在寧德期間的講話和文章，於1992年7月收錄為12.1萬字的《擺脫貧困》一書出版。在寧德市區，習工作過的地委大院如今大門緊閉，不允許進入參觀。當地人說，許多政府領導及企業負責人來寧德時，會特意在門前留影。

2021年2月25日，全國脫貧攻堅總結表彰大會在北京舉行。國家主席習近平宣布中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標凖下9899萬農村貧困人口全部脫貧，創造了「人間奇蹟」。不過脫貧攻堅戰是針對「絕對貧困」，即年收入低於2300元的民眾。為免發生規模性返貧，政府同年宣布全面建立「防止返貧動態監測幫扶機制」，通過加強脫貧人口就業、幫扶產業、實施項目等方式守住脫貧成果。

（中共二十大 倒數16天）

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