國慶假全國道路客運量料跌三成

自駕比例高 料大中城市通行壓力大

據人民網報道，交通部新聞發言人舒馳表示，國慶節假期，探親訪友、旅遊休閒、返鄉返崗等出行需求加大，客運量與假期前相比將有較大幅度增長，但是受疫情影響，道路客運量較去年同期有所下降。

交通部預計，期間全國道路客運預計發送旅客2.1億人次，較去年同期下降約三成；全國水路預計發送總量720萬人次，較去年同期上升約16%。

此外，交通部公路局副局長周榮峰強調，公眾出行主要以省內中短途出行佔比較大，跨省長距離出行較往年減少，私家車自駕遊、周邊遊比例相對較高，大中城市周邊公路網高峰時段會出現局部擁堵，通行壓力較大。

報道指，預計國慶假期全國高速路日均流量約為3800萬至4000萬輛，較去年同期下降20%—24%，10月1日約達最高的4500萬輛；其中京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝地區雙城經濟圈區域高速路流量，預計同比下降20%—22%左右，但北京、上海、廣州、深圳、蘇州、武漢、長沙等大中城市周邊高速公路流量及路網運行壓力較大。而假期前期出行時段較集中，後期返程時間相對分散，將呈先增後降趨勢。

為緩解國慶期間通行壓力，交通部稱將重點做好三方面工作，一是完善運輸組織方案，加強客流趨勢研判，優化運力調配；二是優化運輸服務舉措；三是加強安全應急管理。