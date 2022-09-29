台商隔離酒店猝死 國台辦：有盡力搶救 消息指呼救7次 救護車一小時到場

曾返台看病 入住當晚出事

據透露這名陳姓台商，是昆山經濟開發區內一台資企業的中年幹部，本身有慢性病，因自身原因早前返台灣看病。9月17日他從台灣搭機入境福建，並入住廈門一間酒店隔離10天。目前中國大陸對境外入境人員，統一採取「7＋3」入境集中隔離措施。

大陸台商圈內的消息稱，該台商在廈門的酒店隔離期間發病身亡，發病時曾多次呼救未果。有台商透露，陳姓台商一共呼救了7次，時間長達1個多小時，當地120救護車才抵達隔離酒店，但陳姓台商當時已口吐大量鮮血，送醫後已告不治。該台商質疑當地隔離酒店人員處理是否失當。

朱鳳蓮：台胞入境配套完善

ETtoday新聞雲報道，國台辦發言人朱鳳蓮昨日對此事未正面回應，僅指出陳姓台商任職於昆山新能源科技公司，9月17日入境廈門，在廈門的健康驛站隔離，9月18日清晨突發大出血，120的急救人員及時到場，送到縣裏醫院急救後，搶救無效死亡。她又表示，陳姓台商的家屬從昆山趕到廈門處理後事，廈門台辦為家屬處理後事提供必要便利和協助，強調「健康驛站和心靈醫院等方面充分的盡到了搶救的責任，家屬表示認可」。

朱鳳蓮並提到，目前台胞入境大陸有比較成熟完善的配套措施，呼籲台灣人士在來大陸之前可以充分了解各項信息，如果有需要的話，可以就近尋求幫助，相關的地方台辦也會一如既往的為大家提供協助和服務。

有台商稱隔離點不足 管理參差不齊

不過，有在昆山的台商表示，因近期上海往來兩岸的航班大減，他們多選擇從廈門入境大陸，但因人數較多，隔離點不夠，管理和品質參差不齊，大家都互相告誡，若是老弱婦孺，「盡量不要在這個時間過來」，並舉例如25日台北飛廈門的航班，晚上8時半抵達後，要等5個小時才下飛機，凌晨3時多才能入住隔離酒店。

昆山台商協會近日則發布內部通知，提醒會員在隔離點需要就醫，若得不到隔離旅館回應時，可撥打大陸的110或120電話求助，在異地遇到困境時可即時聯繫台辦、台協。

今年2月15日，亦曾發生台灣人隔離期間客死大陸酒店事件。台灣詐騙集團「鴻源機構」負責人沈長聲當日從台北飛抵廈門，入住廈門一家酒店隔離，晚上9時許，酒店工作人員發現其房間有水流出走廊，於是開門檢查，發現沈長聲在浴室內已無生命跡象，疑似洗澡時猝死。當局暫未公布其確切死因。