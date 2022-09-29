解放軍現代化 統一最強後盾

新軍備陸續服役 戰力直逼美軍

習近平從2016年開始深化國防和軍隊改革，裁軍30萬人，同時成立火箭軍和戰略支援部隊，七大軍區改為五大戰區，放棄蘇聯式大陸軍垂直指揮體系，傾向美軍跨區跨軍種橫向連繫聯合指揮作戰的指揮體系。軍改後的解放軍，海陸空軍實力快速提升，包括3艘艦母在內，海軍戰艦「下餃子」般建完入役，也使中國海軍現役艦艇數量位居世界第一，艦艇總噸位位居世界第二，被認為是世界上綜合實力僅次於美國海軍的第二強海上軍事力量。而空軍第五代隱形戰機殲-20和運-20入役，讓中國一舉進入世界空軍強國之列。

美國和台灣軍方近年連發出警告，指出兩岸軍力平衡正在加速向中國一方傾斜，中國或即將具備全面武統台灣的能力。2021年10月美軍發布的戰略指南中首次指出，中國海軍實力甚至已經可以和美國旗鼓相當，「至少在一代人以來，我們第一次有了戰略競爭對手，他擁有與我們相匹敵的海軍能力」。

而時任台灣防長邱國正亦表示，台灣正面臨着幾十年來來自大陸最嚴峻的挑戰，2025年大陸軍隊將具備全面「犯台」的能力。他說，大陸目前已有犯台能力，但要考慮發動戰爭後的成本和結果，而到2025年可進一步壓低攻台的成本。

為檢驗軍改成效，解放軍從2016年底，出動轟-6K、蘇-30等多型戰機軍機繞台飛行，台軍則部署射程達200公里的台產天弓三型防空導彈應對。但解放軍的軍機在此之後繞島飛行訓練成為常態。

胡錫進：武統需軍經實力壓倒美國

而西方國家為遏制中國走向深藍而虛設的第一島鏈，在解放軍戰力飈升下不攻而破，突破第一島鏈作戰，是解放軍武統台島的必要條件。在2020年1月11日，蔡英文連任總統後，大陸網絡輿論中武統台灣的論調再度高漲。時任《環球時報》主編胡錫進次日發文表示，解放軍在第一島鏈附近對美軍形成壓倒性優勢和中國經濟實力壓倒美國，是武統台灣的兩個前提，缺一不可。

（中共二十大 倒數17天）