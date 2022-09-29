白皮書：對台獨表述更強硬 促統立場更堅定

2019年1月，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表講話，提出「探索『兩制』台灣方案，豐富和平統一實踐。『和平統一、一國兩制』是實現國家統一的最佳方式」，並重申「爭取和平統一，但不承諾放棄使用武力」。該講話被視為北京政府對台政策的首度轉變，而台灣當局也一直拒絕「一國兩制」。陸委會在2020年11月的民調結果顯示，支持台灣政府堅守主權和捍衛民主自由，拒絕「一國兩制」台灣方案，維護台海和平穩定的民眾達到75.9%。

當年上海台灣研究所常務副所長倪永杰曾表示，中國統一有上、中、下三條路：下策是武統，即速統一但代價很大；中策是和統，時間較長，但皆大歡喜；上策是智統，即文明統一。倪永杰稱，智統包括三部分，一是制定新憲法，按照「一國兩制」台灣方案完成統一；二是採取軍事、外交、法律等手段定向、定點、定時打擊，清剿「台獨」勢力；三是中國與外國反華勢力的較量持續進行，當中國統一的正能量足以阻擋反華勢力的負能量時，統一就會水到渠成。

點名指民進黨屬「必須清除的障礙」

今年8月10日，中國政府在佩洛西訪台後採取軍事動作過程中，亦推動宣傳攻勢。在時隔22年後，再次就台灣問題發表白皮書，這是繼1993年、2000年後的第三份對台白皮書，這次版本共提及121次「統一」、36次「台獨」，並4次明確點名批判台灣民進黨，指其是「必須清除的障礙」，對比過去對台獨表述更加強硬。

比較前兩份白皮書的措辭，新的白皮書未承諾台灣統一後「可以有自己的軍隊」，或是「大陸不派軍隊及行政人員駐台」，且在「爭取和平統一」之前加上了「願繼續以最大誠意、盡最大努力」。在「不承諾放棄使用武力」之後解釋說，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。白皮書還表示，非和平方式將是不得已情况下做出的最後選擇，表達更堅定的促統立場。

（中共二十大 倒數17天）