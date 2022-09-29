圍島軍演新常態 和平統一仍主調 專家：大陸對台當局回到「九二共識」抱希望

明報記者 司徒聰穎

2016年5月20日，民進黨主席蔡英文就任台灣總統，與馬英九主政時，國民黨奉行的「一個中國，各自表態」的立場不同，蔡英文並未明確承認「九二共識」。當日，北京國台辦發表聲明稱，「蔡英文在兩岸同胞最關切的兩岸關係性質這一根本問題上採取模糊態度，這是一份沒有完成的答卷」。自此，兩岸關係急轉直下，官方溝通管道停擺。

美戰略重心移亞太 台成「遏華」棋子

不僅如此，隨着美國戰略重心移向亞太地區，並推動實施印太戰略，台灣也成為美國「遏華」的一個重要棋子。近年來美台關係不斷升級，美國高官和議員頻搭軍機訪台，邀請台灣參加民主峰會、支持台灣參與聯合國系統，美國國會還通過多項友台法案，促進美台軍事、文化與外交等多方往來，支持定期軍售、成立美台文化交流基金會等。近日美參議院外交委員會又審議通過了《台灣政策法》，該法案被形容為是1979年美台斷交及《台灣關係法》生效以來，美對台政策最全面的一次調整。台灣外長吳釗燮曾稱，台美關係40年來最佳。大陸則批評美國是「以台遏華」，台灣當局是「倚美謀獨」。

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥對本報表示，民進黨執政後兩岸關係6年來每况愈下，加之遇上特朗普及拜登兩屆美國政府採取抗中的對華政策，蔡英文政府亦「順勢」採取疏離大陸、親近美國的政治戰略。兩岸關係愈來愈糟糕，到今日為止看不出有改善的迹象，不排除還會往更壞的方向發展。

對於美台頻密來往，大陸除「警告」「制裁」外，亦加大在台海周邊海空域軍事行動。自2016年以來，解放軍軍機開始頻密現身台海，而且數量一年比一年多，2019年3月曾有兩架殲-11戰機罕有飛越台海中線，是1999以來首次。去年就飛入台灣航空識別區的次數更高達950，遠高於2021年約380次。

今年8月美國眾院議長佩洛西訪台，成為繼1997年美國眾院時任議長金里奇（Newton Gingrich）後，25年來訪台最高級美國政要，台海緊張局勢全面升溫。在佩洛西離台後，大陸在台灣北部、西南部及東南部，全天候展開為期4日的實戰化聯合軍事演練，等同封鎖台灣，台海亦陷入第四次危機。隨後，解放軍宣布會常態組織台海方向戰備警巡，徹底打破兩岸之間存在多年的台海中線默契。如《環球時報》報道，佩洛西「引爆了台海局勢及中美關係之上的這顆雷，中方的反制不會是一次性的」。

兩岸關係劍拔弩張之際，解放軍會否及何時攻台亦成為關注焦點，台淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新指出，近年大陸軍機軍艦多次在台海周邊海域巡邏、演練，已是為武統做準備。但他表示，大陸在2027年前不會攻打。大陸對國民黨仍有期待，從馬英九執政時簽訂的海峽兩岸經濟合作架構協議，10年期限已到，但兩岸有默契的讓它繼續生效就能看出。

曲兆祥也認為，大陸對台灣當局回到「九二共識」寄予希望，雖然台灣社會整體氛圍不是非常親近大陸，但去激怒大陸對台動武的可能性極微。相反，美國想要挑起兩岸衝突的可能性遠大於台灣。他說中美博弈才是關鍵因素，如果美國刻意要把台灣烏克蘭化，作為美國挑戰大陸的「代理人」，那兩岸關係肯定會發生質的改變。

專家：官媒未提武統 強調和統最佳模式

此外，淡江大學大陸研究所所長張五岳說，和平統一仍是主調。他指出，北京領導人乃至官媒都沒有說過「武力統一」這四個字，一直強調和平統一才是最佳模式。張五岳說，如今美中對抗持續，兩岸官方缺乏政治互信，現在雙方都不希望有誤判，唯一能做的就是危機管控、防範意外。除非台灣碰觸到北京無法容忍的紅線，如美台正式建立官方外交關係、宣布台獨等，否則極端的武力統一情况是不存在的。

（中共二十大 倒數17天）

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