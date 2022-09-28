解放軍：殲20遍「東南西北中」 列裝航程增

據央視報道，申進科昨日再次強調，殲-20已經列裝愈來愈多，有助中國維持國家領土完整。美眾議長佩洛西於8月2日訪台時，「央視軍事」曾於翌日凌晨公布，解放軍東部戰區2日晚間在台灣周邊進行一系列聯合軍事演訓的影片，其中即包含殲-20隱形戰機夜間執行任務的畫面。

珠海航展11月8日舉行

殲-20是成都飛機工業集團生產，裝備解放軍空軍的第五代戰鬥機，是繼F-22和F-35之後世界上第三款投入量產的第五代隱形戰機，也是世界上首款升級為雙座型的第五代隱形戰機。

另據主辦方宣布，第14屆中國國際航空航天博覽會(珠海航展)，將於11月8日至13日在廣東珠海國際航展中心舉行。本屆航展將有來自美國、意大利、巴西、澳洲等43個國家和地區的740多家國內外企業線上線下參展，一批代表世界技術前列的航空航天新產品將「首發首秀」。