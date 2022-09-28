偕6常委觀主題展 習：廣泛宣傳10年成果

央視報道，下午3時45分，習近平等到北京展覽館，參觀展覽。畫面顯示，7人在觀展時，均戴着口罩。習強調，中共十八大以來，黨中央團結帶領全黨全國各族人民，攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量。

習表示，要廣泛宣傳10年來的戰略性舉措、變革性實踐、突破性進展、標誌性成果，宣傳10年來的偉大變革在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有的里程碑意義，「激勵全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動，踔厲奮發、勇毅前行、團結奮鬥，譜寫全面建設社會主義現代化國家新篇章，奪取中國特色社會主義新勝利」。

展覽以習核心治國理政為主線

「奮進新時代」主題展，以十八大以來以習近平為核心的黨中央治國理政為主線，聚焦新時代10年黨和國家事業的成就與變革，展現事業發展的新局新貌。展覽設序廳、中央綜合展區、地方展區、展望展區、室外展區和互動展區6個展區，面積超過3萬平方米，運用圖片、實物、模型等6000多項展覽要素。

（綜合報道）

（中共二十大）