沙尾千人上街 華強北商戶抗議 深圳示威反封控 與警衝突多人被捕

據深圳衛健委通報，該市周日（25日）新增10例陽性病例，其中一名病人居住在福田區沙頭街道新洲祠堂村。昨日官方再通報，非閉環管理的重點人員篩查中發現，福田區沙頭街道沙尾西村新增2名確診。深圳市福田區疫情防控指揮部隨後在周一（26日）發出通告，將沙頭街道部分區域列為中、高風險區；高風險區實施「足不出戶、上門服務」的封控措施，地鐵沙尾站亦須暫停開放。沙尾社區亦發出對沙尾村實行臨時管控的通告，要求人員「只進不出」。

要求「解封」 有人向警擲水樽

通告引發沙尾村民眾不滿，當晚逾千民眾到村內的步行街聚集，高呼「解封」的口號，數百名警察趕到現場戒備，並組成人牆阻止民眾衝出村口。雙方一度發生肢體衝突，有民眾向警察投擲水樽。最後當局再調派更多警察到場，衝入人群拘捕示威者。拘捕多人後，最終將示威者驅散。

據當地居民表示，沙尾前日查獲一例確診，隨後就被當局封控。本報致電沙尾居委會查詢，一名工作人員回應稱，目前社區屬於高風險地區，仍在實行「只進不出」的防控措施，社區內所有人都在居家隔離之中，社區幹部亦在勸解居民。她表示暫不知是否有人被警方帶走，「目前沒有收到通報」。

新洲村民與警對峙 斥官方違諾

於另外一段短片，福田新洲村的民衆周一亦衝上大街聚集抗議，並一度與穿防護服的官方人員對峙。示威人群中有一名男子手拿擴音器對官方人員叫喊：「叫你們領導出來說話。」該男子亦斥責官方不兌現諾言。

據周一傳出的其他短片顯示，福田區華強北電子商城也爆發商戶抗議，抵制上周五（23日）以來的再次封控。短片中，大量商戶與官方防疫人員對峙，現場亦有警察戒備。商戶中有一人領喊：「不許封控！」其他商戶跟喊：「還我自由！」其中，一位手持喇叭的女防疫人員嘗試安撫民眾。

深圳周一增10宗 列26風險區

今年以來，深圳已實施多輪封控，當地商戶備受打擊；華強北昔日曾為「亞洲第一電子市場」，現亦陷入蕭條；深圳不少工薪階層也失去收入。目前深圳仍採取嚴格的管控措施，據官方規定，市民離深須持48小時內核酸檢測陰性證明；從「高風險區」來（返）深，須接受7天集中隔離，做5次核酸檢測。根據官方通報，深圳周一新增10宗感染；截至當日2時，市內共有10個高風險區、10個中風險區、6個低風險區。

明報記者