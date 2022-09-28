「數字絲路」拓5G市場 供全球21億劑疫苗

「一帶一路」2013年由習近平提出。截至今年7月，中國與149個國家、32個國際組織簽署200多份共建「一帶一路」合作文件。德國科隆經濟研究所（IW）曾發報告，中資機構在境外放貸由於缺乏透明度，中國在過去20年間成為最主要債權國之一，大部分資金涉及2013年後「一帶一路」計劃，巨額債務將造成這些國家對北京的經濟及政治依賴。

主要債權國之一 多涉「一帶一路」

此外，新冠疫情令推進「一帶一路」項目放緩，部分發展中國家面臨債務和通脹壓力。斯里蘭卡6月因經濟危機爆發國內衝突，再次讓中國面對「債務陷阱」的質疑。在8月，中國宣布免除非洲17國共23筆債務。

近年美國及其盟友一直推動排除中國的5G設備製造商，「一帶一路」的轉型重點之一是推行「數字絲綢之路」，由阿里巴巴、騰訊、華為等新興私營企業參與建設數字基礎設施、提供雲服務和數據中心等。包括中非數字絲綢之路和中國－東盟信息港已啟動，中國還協助建設超過30條跨境陸上電纜及十多條國際海底電纜，另將探索移動支付等領域合作的可能。

與此同時，中國在疫情期間，亦透過「一帶一路」向發展中國家提供疫苗，包括向20多國轉讓技術並合作生產疫苗，在海外形成10億劑疫苗年產能。例如國藥集團在阿聯酋、塞爾維亞等國家全力推進本地化生產。

（中共二十大 倒數18天）