歐能源短缺需華援手 中俄經濟續合作

歐盟近30年首制裁華 凍結投資協定

2021年3月，歐盟就新疆人權問題制裁中國4名官員和1個實體，是30年來首次對中國制裁，中國亦制裁歐方10人和4個實體。歷經7年、2020年底談判達成的《中歐全面投資協定》（CAI）隨後被歐方凍結。在台灣問題上，立陶宛設立「台灣辦事處」後，中國對其採取外交降級和貿易禁令。

「過去一段時間，中歐關係比較困難，最主要是歐洲看中國的方式變了」，中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅分析指出，2019年推出的《歐中戰略展望》中，歐盟對中國有三重定位，分別為「目標一致時的合作伙伴」、「技術領導力方面的經濟競爭者」以及「推廣其他治理模式選項的制度性對手」，「主要受美國影響」。

在中美競爭大格局下，王義桅稱，應該看到「歐洲也不希望脫鈎，更不希望在中美之間選邊站」。俄烏戰事以來，歐洲面臨能源安全、歐元貶值等諸多問題，「得罪了俄羅斯，沒有中國的合作，要是美國中期選舉，拜登成了跛腳鴨政府呢？歐洲會更麻煩」。王義桅稱，兩國在能源問題上能尋求合作，「中國建港口、存儲運輸擁有超強能力，中國現在賣液化天然氣給歐洲，甚至從俄羅斯進口能源再轉手賣給歐洲都有可能」。隨着下半年北京加強與歐洲主要國家的接觸，德、法領袖很可能訪華，料中歐關係回暖。

中俄友好 合作領域慎重「非一面倒」

至於中俄關係，習近平上任後外訪次數最多的國家就是俄羅斯，共有8次；10年來與俄國總統普京會晤38次之多，是各國元首之冠。2013年他到訪莫斯科，形容中俄關係是「世界上最重要的一組雙邊關係」和「最好的一組大國關係」。到了2019年中美貿易戰激化期間，中俄提升為「新時代全面戰略協作伙伴關係」。今年初北京冬奧面臨西方外交抵制，普京訪華並出席開幕禮，中俄發表聯合聲明稱「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。

王義桅指出，在俄羅斯「全面向東看」的大背景下，中俄在經濟領域肯定繼續加強合作，包括近期簽署新的能源協議、落實中蒙俄經濟走廊等，但中國在西方制裁的領域、軍事合作方面會較慎重，避免美國找理由制裁。「從近期習近平對普京的批評看來，中國還是意識到需要平衡，不會完全輕易倒向俄羅斯。」

（中共二十大 倒數18天）