中組部談代表選舉：政治標準首位 兩面人擋門外

中組部負責人在答新華社提問時表示，按照中共中央統一部署，中共二十大代表選舉工作從2021年11月啟動，到今年7月全部完成。全國38個選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選舉產生了2296名出席黨的二十大代表。

該負責人說，黨中央高度重視二十大代表選舉工作。習近平親自謀劃部署，主持召開政治局及常委會會議專門研究，審議通過《二十大代表選舉工作的通知》，明確了代表選舉工作的總體要求和政策規定。代表選舉過程中，習近平多次聽取匯報，並就加強黨的領導、嚴格人選資格條件、嚴把政治關和廉潔關、進一步優化代表結構、嚴肅紀律等提出明確要求。

對於在代表選舉中是如何保證質量，中組部負責人表示，各選舉單位發揮黨組織領導把關作用，堅持把政治標準放在首位，對人選作嚴格組織考察，突出政治素質考察，着重了解人選政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。對政治上不合格的一票否決，凡是不守黨的政治紀律和政治規矩，存在「兩面人」等問題的，堅決擋在門外。

該負責人強調，這次公布的當選代表，在二十大召開前，還要由二十大代表資格審查委員會作資格審查，確認資格有效的代表將出席二十大。按慣例，黨中央還確定一部分已經退出領導崗位的老黨員作為特邀代表出席大會。

（中共二十大）