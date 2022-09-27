全國遊戲營收深佔逾半

深圳年輕化人口提供市場優勢

深圳市政府亦高度重視電競產業發展，並出現騰訊、中手游、創夢天地等行業領軍企業，為電競內容生產奠定堅實基礎。而年輕人是電競核心用戶和主要目標群體，作為全國最年輕的超大城市，深圳常住人口平均年齡不到33歲，年輕化的人口結構為深圳發展電競產業提供更大市場和優勢。

深圳遊戲研發運營全國領先，目前全市遊戲企業超過4000家，2021年營收逾1600億元，佔全國54.5%。但深圳電競產業發展優勢集中在上游的電競遊戲研發，中游的賽事參與、執行和內容製作，以及下游的電競直播、電競媒體等細分產業存在明顯短板。

內地當局對遊戲行業監管趨嚴、直播行業規範化持續加強下，電競遊戲及電競直播收入增速有所放緩，不過隨着電競賽事和電競內容影響力的快速提升，電競版權、賽事贊助、內容製作等電競賽事商業化仍保持較高增速。