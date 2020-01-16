深圳擬建國際電競之都 銀彈招外商 本地企業創電競俱樂部 冠名「深圳」參賽最高贈500萬

綜合中新經緯、深圳政府網等內媒報道，根據深圳市文旅局發布的意見稿，該次制定的有關措施，是結合深圳市電競產業發展實際，貫徹國家和省、市關於培育發展戰略性新興產業的決策部署。發展目標是打造引領粵港澳大灣區、輻射全國、面向世界的「國際電競之都」。

遊戲被大賽選用 最高獎500萬

有關措施包括支持網絡遊戲企業加強內容和技術創新，重點研發符合市場需求和行業發展趨勢的移動端（手機等）電競產品，打造弘揚社會主義核心價值觀、代表先進文化發展方向、傳播文明理念的原創精品力作。對在深圳研發發行、上線滿一年且具有較大影響力的電競遊戲產品，給予最高200萬元獎勵，被重大電競賽事選用更可獲最高500萬元獎勵。

深圳市還會大力培育電競研發運營機構，支持國內外電競研發運營機構落戶深圳。對新註冊企業兩年內經濟貢獻超過1000萬元的電競企業，可給予一次性最高200萬元獎勵。另外還會引進電競領軍企業，在深圳設立地區總部和研發中心，並會給予一次性最高500萬元資助；還會依託本土電競遊戲龍頭企業，創建一批電競俱樂部，及引進高水平電競俱樂部。對在深圳註冊並冠「深圳」隊名，參加頂級職業聯賽的職業俱樂部，每賽季給予最高200萬元資助；成績優秀的給予最高500萬元獎勵。

措施另提出，要引進和發展電競賽事，支持舉辦系列電競活動，培養電競專業人才等；並規劃建設一至兩個符合國際頂級賽事標準的大型電競賽事專業場館，支持電競企業、電競賽事運營企業、電競俱樂部及社會力量投資建設電競賽事專業場館，鼓勵利用現有場館、閒置空間等改擴建中小型電競場館。

20市推相關政策 逐電競之都名號

隨着內地數字科技進步及元宇宙等概念興起，電競產業近年蓬勃發展。目前全國已有超過10個省和20個城市推出相關政策予以大力支持，逐漸形成成渝文化圈、長三角、京津冀、粵港澳電競產業佈局圈，多地競逐「電競之都」名號。