密集調控現「爛尾樓」 「保交樓」成新政策

1998年中國住房改革，福利分房廢止，「買房」成為中國人新的理想，樓價逐漸上漲。數年後樓價上漲開始引起中央注意，2003年發布首個樓價調控文件後，調控政策不斷出台，但樓價卻愈調愈高。在胡溫當政10年裏，全國房價平均上漲143%，北京、上海、廣州、深圳和部分省會城市，房價漲幅更遠超平均水平，翻了兩三倍甚至更多。

胡溫年代樓價如「脫韁野馬」

當時的「兩會」熱點調查中，「住房」問題高踞榜首，時任總理溫家寶在2010年3月全國兩會期間，回應網民時說，自己也知道「蝸居」滋味，但他也直言，還是擔心拉不住房價這匹「脫韁野馬」。直到他退休，中國的房價仍不斷上升。

習近平主政後，先後多次出台號稱「史上最嚴」樓市調控政策，祭出限購、徵收20%二手房交易所得稅、提高二手房首期和利率、各地住房信息聯網等政策，結果仍是屢調屢漲。到2015年，內地樓市再經歷一波急升，北上廣深等一線城市樓價推上最高峰，深圳新樓每平方米均價過10萬人民幣的比比皆是。

「房子非用來炒」 密集調控穩樓市

直到2016年底，習近平在中央經濟工作會議首次提出「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，此後房地產相關部門陸續推出配套政策，打出調控組合拳，涉及房企融資、購房者信貸、加強房地產市場分類調控，增加住宅用地，規範開發、銷售、中介等行為。官方又再推出二手房指導價、控制房貸等措施。

僅在2021年，房地產調控次數就高達651次，刷新歷史紀錄。藉着密集調控，以及新冠疫情對經濟影響，房地產市場在2021年下半年開始出現拐點，多地樓市成交量出現斷崖式下跌，但伴隨而來的，是房企如中國恒大集團、佳兆業、奧園、陽光100等紛紛出現債務危機。

房企無錢起樓，各地爛尾樓開始湧現，今年6月起，全國約有20多個省市的爛尾樓盤業主，公開發聲明將停斷銀行按揭。事件引發各方對房地產風險的關注。習近平在7月28日召開的中共中央政治局會議上指出，要穩定房地產市場，支持剛性（較少受價格升跌影響）和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。這是「保交樓」首次成為中央政治局會議內容。

（中共二十大 倒數19天）