經濟受創 保年度增長目標挑戰大

疫情以來，中國政府堅持「人民至上、生命至上，外防輸入、內防反彈，堅持動態清零」的政策。國家主席習近平今年6月在湖北武漢考察時表示，新冠疫情是一場大考，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。

上海封城工廠停頓 切斷產業鏈

今年初，內地陸續爆發規模較大的疫情，停工停產、居家辦公、靜態管理已經成為社會「新常態」。今年3月上海在Omicron變異株的攻擊下，一度封城宣布展開「大上海保衛戰」。上海作為製造業的核心城市，在兩個多月的封控期，大部分工廠停工停產，在現今產業鏈環環相扣的情况下，上海的停擺切斷產業鏈上下游供應。據《華夏時報》報道，三菱、本田、大發等日本車企，由於上海供應商生產中斷，導致零部件供應不足。

受疫情衝擊，上海經濟大受影響。上海統計局數據顯示，今年上半年，上海市地區生產總值19,349億人民幣，比去年同期跌5.7%。2020年疫初，上海地區生產總值上半年降幅為2.6%。

上半年GDP增長2.5%

今年8月，全國疫情再次升溫，更多城市陷入封控狀態，截至9月初，全國有26個省市自治區的103座城市報告疫情，為2020年初疫情出現以來的最高紀錄；至少7座省會城市、1座直轄市在內的33座城市因疫情處於部分或全部靜態管理，逾6500萬居民受影響。

國家統計局發布數據顯示，今年第二季GDP增長收窄至0.4%，是2020年首季以來表現最差的季度。總結今年上半年，內地經濟只有2.5%增長，不但較市場預期的2.9%為低，跟全年增長5.5%的目標也相去甚遠。

（中共二十大 倒數19天）