菲總統：願與華重啟對話 共採南海油氣

指區內有「存分歧仍共同勘探」先例

彭博社上周六（24日）刊登小馬可斯專訪，他表示，為了令能源供應多樣化，菲律賓願與中國重新就在​​南海共同勘探石油和天然氣談判，但強調兩國任何協議都不能違反菲律賓的法律。

小馬可斯認為，雖然中菲雙方無法就適用哪一國的法律達成一致，但會持續探索共同開採協議，或有其他處理方法。他說，「區內已有一些先例，在專屬經濟區和基線問題上存在分歧，但他們還是找到方法與中國、美國共同勘探」。

中菲兩國在南海議題上有爭議，菲前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）今年6月終止與中國的聯合石油勘探討論。不過，小馬可斯承諾加強與中國的關係，稱這種關係對雙方「都有利」，他還將北京稱為馬尼拉疫情過後經濟復蘇的「最強伙伴」。而菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）在8月31日說，儘管有領土爭議，馬尼拉對恢復與北京就南海油氣勘探談判仍持開放態度。

稱兩岸倘開戰 菲難免遭波及

此外，小馬可斯也談及台海議題。他表示，由於菲律賓地理位置接近中國大陸和台灣，若台海爆發戰爭，菲律賓將難以「免遭波及」。

小馬可斯指，國防將是第一要務，但菲律賓的軍事能力不足以獨自參戰，因此要將大部分精力放在與盟友和伙伴建立伙伴關係上；東盟可以發揮很大作用，應是區內防務和安全最主要核心。

小馬可斯上周五（23日）在亞洲協會發表演講時說，大陸和台灣必須保持最大程度克制，雖然菲方支持「一個中國」政策，但認為須透過對話和外交渠道解決台海問題。