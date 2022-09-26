二十大代表全公布 2296人當選少4席

新華社報道，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，黨的二十大代表選舉工作已經順利完成。全國各選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選舉產生了2296名出席黨的二十大代表。

須經資審會確認 5年前7人DQ

去年，中共中央確定，二十大代表名額共2300名，由全國38個選舉單位選舉產生。昨日確認選出代表少了4個名額。出席中共二十大代表資格，屆時還要經黨的二十大代表資格審查委員會確認。

5年前的十九大，選出2287名代表，2280名代表資格獲確認有效。

報道稱，黨的二十大代表，是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以黨章為根本遵循，堅持黨的性質宗旨，堅持和加強黨的全面領導，充分發揚黨內民主，嚴格按照黨中央關於做好代表選舉工作的要求，採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法產生的。

報道稱，當選代表總體上符合黨中央規定的條件，是共產黨員中的優秀分子；代表結構和分佈比較合理，各項構成比例均符合黨中央要求，具有廣泛代表性。報道又稱，這些代表中，包括黨員領導幹部及生產和工作第一線的黨員，有一定數量的女黨員、少數民族黨員，有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各個領域的代表。

（中共二十大）