二十大前防疫嚴 十一進出首都難 抵京者「不問來處」須親身報備 天津通勤者無法買車票

明報記者 王佩凡

曾留中高風險地區者收「彈窗3」 中秋前三天兩檢可解除

按規定，進京者需要登記北京「健康寶」，如果有顯示曾於中高風險地區逗留或與風險人員有交雜，北京健康寶就會彈出視窗信息「溫馨提示3」（見圖）。收到這個俗稱「彈窗3」的提示，便要向相關居住社區報告，做風險排查才能解除彈窗。「溫馨提示3」寫明，「如未及時報告，『彈窗』無法解除，直至相關疫情風險得到有效控制或後續流調數據能夠排除關聯風險；期間如造成疫情擴散，您需要承擔防疫相關法律責任」。

北京的抵京人員政策為「倡導抵京24小時內進行一次核酸檢測，抵京24小時後、72小時內再次進行核酸檢測」，即所謂「三天兩檢」。只要進京後接受三天兩檢，健康寶便不會出現「彈窗3」。不過，中秋節（9月10日）後，不少網民於微博、抖音等社交平台表示，返京三天兩檢後仍然收到「彈窗3」，要親自到社區報備才可解除。

有人收彈窗「追」9日前行程

據本報記者了解，此前只需要透過電話向社區報備，上報行程覆核之後即可解除「彈窗3」，惟自中秋節後，不單需要本人親自到社區掃碼填報過去7日住址、北京住址、曾到達區域，並要填寫「彈窗解除個人承諾書」，還要上交三天兩檢核酸陰性證明、疫苗接種證明，完成所有程序後一小時，「彈窗3」方可解除。中秋節曾到過河北廊坊市半日便返京的張小姐表示，於回京9日後（19日）收到健康寶彈窗，要上報9日前的行程，以及三天兩檢的結果。

已進京者為複雜的解除「彈窗3」手續而煩惱，打算進京者也同樣為「彈窗3」的問題而折騰。本報記者9月17日從廣東到北京，購買高鐵票發現收到「彈窗3」信息，中國鐵路官方購票網站也發出提示，指「按照新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作要求，您暫不可購票進京」，須於北京12345政務服務平台申訴，第二天才解除彈窗。

另一方面，就算解除「彈窗3」也不等於進京便暢通無阻。臨近北京的高鐵站會提前循環廣播「本趟列車不接受到北京跨站補票，請乘客按照車票目的地下車」，乘務員亦會逐一核實乘客目的地，愈近北京審查愈嚴格。

去石家莊者不准補票進京

有乘客原本目的地為石家莊，欲補票多坐一站到北京下車，被乘務員發現，嚴令其立即收拾行李於石家莊下車，令原本可以補票改目的地的高鐵服務，在北京日益嚴格的疫情防控措施下變得「不適用」。

而與北京僅有半小時高鐵車程的天津，即使是通勤者，近期在天津全市境內亦已無法購買前往北京的車票。許先生居住的天津市濱海新區一直是低風險地區，最近一周內並無新增確診，但他發現已無法購買前往北京的車票，撥打社區電話諮詢後，工作人員表示現在天津全域管控，不管所在區有無風險都無法進京。

黃金周後首日穗赴京車票售罄 國慶前3天出京票難買

跟往年售票情况不同，廣州日前起售的十一黃金周後（10月8日）赴京車票，下午4時開售，迅即顯示售罄。重慶進京的全部車次、深圳進京的部分車次則顯示「列車運行圖調整，暫停發售」。但終點站為抵達鄰近北京的石家莊，以及其他熱門城市的，則顯示仍然有票。

除了進京難，出京也是艱難。鐵路官方購票網站日前顯示，由9月17日開始預售的十一黃金周高鐵票，不止黃金周期間的車票全部售空，包括從周三（28日，國慶前3天）起的出京車票亦幾乎已經全部無法購買。

十一後更嚴否 工作人員：等通知

至於十一後為迎接二十大，做好疫情防控，北京當局會否有更為嚴格的進出京政策，相關工作人員說：「情况還不確定，還要繼續等通知。」

（新冠疫情）