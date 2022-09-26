習再倡「共同富裕」 引「劫富濟貧」質疑

毛鄧曾提共富 習定「2035目標」

2021年5月20日，中央確定建立浙江高質量發展建設共同富裕示範區；同年8月17日，中央財經委會議研究紮實促進共同富裕等問題，習又指出：「共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵。我們說的共同富裕是全體人民共同富裕，是人民群眾物質生活和精神生活都富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義。」

為此也引來「劫富濟貧」的質疑，甚至引起近幾年對民營企業及私營經濟的打壓、擠兌現象的聯想，包括對阿里巴巴等公司的調查、罰款等；多名高官解畫，仍難消除有關疑慮。而在經濟不振的情况下，公務員、教師減薪，更加劇這種擔憂，有意見認為是走回頭路，變成「共同貧窮」。

社科院學者指非簡單「均貧富」

不過，中國社科院社會發展戰略研究院研究員葛道順去年8月在《國家治理》雜誌撰文稱，共同富裕不是簡單的「均貧富」，「基於個人機會平等的過程公正和基於有條件或者有選擇差異的結果公正，是最大程度保障公民發展和共享權利的中國特色共同富裕思想的重要機制」。

提「四個意識」「四個自信」等 漢學家：數字式標語不易被挑戰

習思想包括方方面面，厚厚的《習近平治國理政第三卷》也在兩年前推出，一些簡潔易記的提法已成為黨員幹部奉行的圭臬，像沿用前總書記胡錦濤的「五位一體」，在2016年1月的政治局會議上提出的「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識），以及在建黨95周年大會上提出的「四個自信」（中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）等。

這種數字化的概念，綱舉目張。美國著名漢學家、普林斯頓大學東亞系榮休教授林培瑞（Perry Link）向本報表示，數字式標語是執政當局用來捕捉提煉思想，並將之歸納與定義的常見方式之一，這將使政治人物的理念更能呈現標準化特性，並且不那麼容易被挑戰。林培瑞認為，從政治語言視角看，習近平的思想表述契合了中共式語言的典型特徵。

（中共二十大 倒數20天）