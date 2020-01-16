10年淬煉「扭轉寬鬆軟狀况」 搗「孫力軍集團」護政治安全 反腐量變到質變 從嚴治黨續推進

明報中國組

在下月16日召開的中共二十大，中共總書記習近平料將展開他的第三個任期。在中國邁上「全面建設社會主義現代化國家新征程」、「向第二個百年奮鬥目標進軍」的關鍵時刻，習近平將在二十大報告中，勾勒出中國共產黨在未來5年帶領中國繼續向前發展的藍圖，「從戰略全局上對黨和國家事業作出規劃和部署」。而在習近平上台10年，從嚴治黨「永遠在路上」，相信未來也會按新形勢新要求，繼續推進全面從嚴治黨。

從今年4月開始，中宣部其中一項為二十大造勢的活動，就是舉行「中國這十年」記者會，由不同部委和政黨機關，介紹十八大以來各行各業取得的成就。其中在6月底一場「堅持黨的全面領導和全面從嚴治黨新聞發布會」上，中央紀委國家監委宣傳部部長王建新表示，經10年浴火淬煉，全面從嚴治黨政治引領和政治保障作用充分發揮，管黨治黨寬鬆軟狀况得到根本扭轉，並取得多項成果，「兩個維護」（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導）成為最高政治原則。

「兩個維護」列最高原則 重塑體制嚴明紀律

王建新稱，在黨中央領導下實現了全面從嚴治黨領導體制重塑、戰略目標重塑、組織機構重塑、工作力量重塑、責任體系重塑；也嚴明黨的政治紀律和政治規矩；嚴肅黨內政治生活，淨化政治生態；堅定不移正風肅紀反腐，清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒；健全黨自我革命的制度規範。

黨組織深入各角落 外企也設黨支部

中央政策研究室副主任田培炎提到了「制度成果」，表示目前已形成一套比較完善的領導制度機制。田說，將中共領導制度明確為中國的根本領導制度，令維護黨中央集中統一領導的制度機制進一步健全，黨領導人大、政府、政協、監察機關、審判機關、檢察機關、武裝力量、人民團體、企事業單位、基層群眾自治組織、社會組織等制度進一步完善，黨中央決策議事協調機構職能作用進一步強化，推動黨中央重大決策落實機制進一步健全等。「這些制度機制為確保黨總攬全局、協調各方提供了有力保證。」

中共的組織深入到各個角落，連在華的一些外企也成立中共黨組織，引來「滲透」或「影響公司管理決策」、「建立另一個權力中心」的擔憂。今年7月有報道指，匯控在內地持股90%的證券公司匯豐前海證券，成立中共黨支部，是在內地設有投行的外資企業中，首間於子公司設立黨支部的公司。不過，與國企不同，黨員不會擔任管理職位。匯控亦稱，這不影響公司的業務方針和日常營運。

4年前宣告「反腐鬥爭壓倒性勝利」

習近平在十九大報告中談到構成新時代堅持和發展中國特色社會主義的14個基本方略，其中也提到堅持全面從嚴治黨。他指出要勇於自我革命，嚴明黨的紀律，堅決糾正各種不正之風，以零容忍態度懲治腐敗。

加強黨的領導，除了制度上保證、組織上加強，也離不開「刮骨療毒」、「剜肉割瘡」的「自我革命」，反腐是最立竿見影的表現。2018年12月13日中央政治局會議對反腐形勢作出重大判斷，指出「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利，全面從嚴治黨取得重大成果」，從形成「壓倒性態勢」到取得「壓倒性勝利」，標誌着中國反腐敗鬥爭成果正從量的積累邁向質的轉變。

重點由查處腐敗官員向監督轉移

如果說十八大以來疾風驟雨似的反腐，清除了包括周永康、郭伯雄、徐才厚、令計劃、孫政才等一大批高官是一種量的積累，那麼十九大以來，粉碎魯煒、楊晶、房峰輝、沈德咏、「孫力軍政治團伙」等就是一種質的轉變。

對於反腐由量向質轉變，北京科技大學廉政研究中心主任宋偉說，這主要表現在形成「不敢腐、不能腐、不想腐」震懾效應，從源頭遏制腐敗。日本《朝日新聞》引述中方相關人士稱，通過加強平時監督力度，將重點由查處腐敗官員向監督轉移。

就在十九大剛結束的2017年11月，有「網絡沙皇」之稱的中宣部原副部長、中央網信辦原主任魯煒即告落馬，中紀委通報稱，魯煒陽奉陰違、欺騙中央，目無規矩、肆意妄為，品行惡劣、匿名誣告他人，拉幫結派、搞「小圈子」。

「孫力軍政治團伙」的搗滅，也剷除了「危害政治安全的土壤」。正部級的原司法部長傅政華被「雙開」通報中，不僅稱他妄議黨中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，他「參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私」罪名，也是首次出現。正部級官員參加副部級下屬的「團伙」，亦無前例。

中紀委今年9月15日發文，稱「反腐敗是一場決不能輸的重大政治鬥爭」，新征程上須始終保持正視問題的勇氣和刀刃向內的堅定，加深對新形勢下黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的認識，提高一體推進不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，「全面打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰」。

美學者：反腐重在清理黨內拜金文化

美國喬治亞州立大學研究中國腐敗問題的政治學教授安德魯．威德曼（Andrew Wedeman）稱，中國因腐敗問題而被撤職及入獄的幹部和黨員人數之多，已不能單靠政治猜忌和派系主義來解釋。他指出從深層政治考量，包括清理黨內的政治拜金文化和遏止對組織紀律的破壞性，是反腐更重要的一個因素。美國南方衛理會大學歷史系副教授馬卡布．克里爾（Macabe Keliher）稱，透過反腐進程，習近平向幹部官員制定並灌輸新的政治道德規範，這場運動無關權力傳遞，而是旨在改變官員的行為和重組政治秩序中那些受其重視的理念。

明報記者

（中共二十大 倒數20天）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676