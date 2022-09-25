大閘蟹高溫下減產漲價 陽澄湖蟹農：優勝劣汰將更肥美

明報記者 王佩凡

大閘蟹「食慾不振」 影響蛻殼育肥

今年7月以來，江蘇持續發布高溫警報，溫度一直在40℃徘徊。一般最適宜大閘蟹生存的溫度大約在18℃-25℃ ，當溫度高於30℃時，大閘蟹會出現厭食、關節變軟、運動無力、生長遲緩等癥狀；而且螃蟹需要經歷4至5次蛻殼才能變為達到2両以上的成蟹。此前有報道稱，受今夏高溫折磨，造成大閘蟹「食慾不振」，影響蛻殼和育肥進程，其第四次蛻殼時間延遲了20到30天，令沒完成第四次蛻殼的螃蟹只有不到1.5両。

蘇州周阿根食品有限公司蟹農周阿根對本報表示，螃蟹換殼需要足夠營養儲備。高溫降低水體溶氧量，導致大閘蟹活動減少，進食變少，營養儲備不夠。螃蟹會根據時令強行蛻殼，很多大閘蟹蛻殼到一半，由於營養儲備不夠就停止蛻殼，然後死亡，導致今年整體產量比往年低。加上今年中秋節比往年提前，中秋期間螃蟹成熟度不夠，口味也不夠好，價格卻比去年貴了2至3倍。

蟹農料國慶價貴兩三成後回落

上周五是陽澄湖大閘蟹的開捕的時間，蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會副會長顧敏認為，今年開捕的時間其實與往年相若。但老饕擔心的是高溫之後，陽澄湖大閘蟹質量和價格會否有所改變。

9月之後隨着溫度逐漸回落，螃蟹已趨成熟肥美。周阿根預計，雖然國慶節期間大閘蟹價格仍比去年高20%至30%，但是節後價格會逐漸降至去年同一水平。而且由於今年高溫，已提前將蟹群「優勝劣汰」，活下來的大閘蟹有了更富裕的活動空間和更充足的餌料，因此也更加肥美，比去年質量更高，使消費者在國慶節後可以用去年同等的價錢享受到更優質的大閘蟹。

對於有中秋節前後上市的大閘蟹被認為質量欠佳，周阿根指出，只要選對吃蟹時節，大閘蟹口感基本都能得到保障。對於今年的訂單量，他亦持樂觀態度。他還表示，今年他們預計會把陽澄湖大閘蟹賣到香港，相信過不了多久，在香港也可以吃到膏滿黃肥的正宗陽澄湖大閘蟹。