寧吉喆：用確定舉措 對沖不確定因素

提5個國內外不確定

在「全球財富管理論壇2022秋季峰會」上，寧吉喆認為，當前國內外環境存在五大不確定性：一是疫情下全球經濟走勢存在不確定性。二是全球特別是發達經濟體通脹存在不確定性。第三是產業鏈、供應鏈跨境配置存在不確定性。澎湃新聞報道，寧吉喆批評，近些年來，一些國家民粹主義、保護主義抬頭，逆全球化思潮流行，對國際貿易人為設置門檻、障礙，甚至主張脫鈎、斷鏈，有的已經付諸行動。四是糧食、能源、礦產等大宗商品價格存在不確定性，並認為進一步漲價的概率很大。五是需求恢復和供給保障存在不確定性。同時，經濟運行中還面臨一些不穩定因素：經濟增長不穩定，就業、收入、消費也不穩定，企業生產經營不穩定、不平衡，國際貿易投資金融相當不穩定，市場預期不穩。

對此，寧吉喆建議，要堅持以確定性政策措施對沖不確定性因素的影響，加大政策力度，依靠市場主體，開拓增長領域，提振發展信心，堅定辦好自己的事，「堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵；堅持以改革開放為經濟發展增添動力，爭取今年我國經濟發展達到較高水平」。