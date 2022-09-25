吳尊友：今冬全球現第六波疫情概率大

吳尊友表示，今冬新冠疫情趨勢很難判定，但有3種可能：一是疫情在當前形勢下繼續向好，雖不大可能在今冬實現疫情結束，但發病數和死亡數將繼續下降，出現這種情景概率不到30%；二是維持或小範圍波動於當前的疫情狀况，即今冬新冠發病人數每周波動在3萬至5萬宗，死亡人數波動在1至2萬宗之間，這種情景概率約在30%至50%；三是出現全球第六波新冠疫情流行，這種情景可能性概率約50%以上。

吳尊友稱，其判斷有3個依據：一是當前全球疫情形勢仍處高位水平流行；二是很快進入冬季，即使沒有新變種病毒出現，僅人員聚集和流動，加上冬季環境，就足以將當前疫情確診數推向新一波流行；三是根據過去近3年病毒變異情况來看，不能排除出現新變種的可能。

吳尊友亦估計，今冬疫情不會有很多死亡人數，依據亦有三：全球疫苗接種持續向好，接種率繼續不斷提高；前5波疫情已造成人群中身體最弱那部分人死亡，剩下的人對新冠病毒抗擊能力相對較強；政府從過去疫情防控中總結經驗，加上新治療藥物應用，衛生系統更有能力應對可能發生的新一輪疫情。

「私自結婚」致百多人隔離 新郎刑拘

國家衛健委昨通報，內地23日新增129宗本土確診，624宗本土無症狀感染。山東菏澤東明縣近日再有人涉疫被刑拘。紅星新聞報道，縣警近日以涉嫌妨害傳染病防治罪，刑事拘留楊×。警方指2日楊×、閆×從高風險地區自駕到東明，5日楊×向當局隱瞞行程、編造謊言，被要求居家等做核酸，卻私自到酒店與閆×結婚，致使170多人隔離，影響當地防疫。

（綜合報道）

（新冠疫情）