賀錦麗訪日韓將談台海議題

白宮日前宣布，賀錦麗今日（25日）至周四（29日）將到日本東京和韓國首爾訪問，會見日韓官員，其間將出席日本前首相安倍晉三國葬。路透社引述美方資深官員昨日在電話簡報中指出，賀錦麗周一（26日）將與日本首相岸田文雄會面，與韓國總統尹錫悅的會晤周四舉行，預計兩次雙邊會談的議題，都將包括維護台海和平穩定與促進印太地區自由開放。官員指出，美方已清楚表明立場，其中之一是台灣作為伙伴與盟友的重要性，日本與韓國對台灣在區域深具信心，「我們與我們的合作伙伴極為一致」。

台中科院所長：無人機主導台防衛戰

另據中央社報道，台灣中山科學院航空研究所所長齊立平上周四（22日）稱，台海防衛作戰未來將由無人機主導。台灣監察院外交及國防委員會當天邀請齊立平到「無人機發展現况與不對稱作戰運用」專題座談。他以俄烏戰爭為例講解無人機作戰的種種優勢，包括無生命損失、指揮官可用其深入敵境執行任務等。齊立平呼籲，台軍必須逐漸熟悉適應以無人機為工具的作戰方式。自今年8月台海情勢升溫以來，大陸無人機頻繁出現在台灣外島防區。