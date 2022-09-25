王毅晤美卿 促「原原本本」回歸一中 布林肯：一直恪守一中政策 維護台海和平重要

據彭博社和路透社報道，布林肯和王毅在鏡頭前握手和寒暄，之後雙方團隊開始會談，時長為90分鐘。這是兩人7月在印尼峇里島二十國集團（G20）外長會議會面5小時後首次見面。一名美國高級官員透露，台灣問題是此次會晤的焦點，兩人就此直接、坦誠和深入對話。該官員說，布林肯向王毅清楚表明「美國一直以來恪守一個中國政策，這一政策沒有改變，維護海峽兩岸的和平與穩定絕對至關重要」。布林肯也再次提到，如果中國為俄羅斯入侵烏克蘭提供物質或其他支持可造成的後果。

王：美聲稱協防台灣 發危險信號

新華社報道，王毅重點針對近期美方在台灣問題上的錯誤行徑全面闡述了中方的嚴正立場，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，美方在台灣問題上對中方有明確政治承諾，但行動卻與此背道而馳，企圖破壞中國的主權和領土完整，搞所謂「以台制華」，甚至公開聲稱要協防台灣，發出十分錯誤和危險的信號。美方應「原原本本」回歸中美三個聯合公報和一個中國原則，「乾乾淨淨」重申一個中國政策，「清清楚楚」表明反對各種「台獨」分裂活動。

王毅強調，中美兩個大國既有共同利益也有深刻分歧，雙方從接觸第一天起，就知道是在和制度不同的國家打交道，希望美方端正對華認知，為雙方恢復正常交往創造良好氛圍，要推動中美關係回到健康穩定的發展軌道。

新華社《環球》雜誌副總編輯劉洪的微信公眾號「牛彈琴」昨日發文稱，關鍵時刻，王毅在紐約會見三個重要人物。其中會見布林肯時，「至少這一點，中美態度還是一致的，都承認目前是困難時期，都希望改變目前的狀態」，而與布林肯和美國前國務卿基辛格的會面，是最關鍵最重要的「中美會不會滑向新冷戰」。文章指，從王毅馬不停蹄的活動看，中國肯定不願看到新冷戰，但這不僅僅取決於中國，更取決於美國。而與烏克蘭外交部長庫列巴的會見，顯現的是烏克蘭對中國的看重和期待，也突顯了中國中立平衡外交政策的不一般，「中國確實也沒有袖手旁觀」。

牛彈琴：中美均盼改變目前狀態

美國眾議長佩洛西上月初訪台後，中國外交部8月5日宣布一系列反制措施，包括取消中美間三項軍事交流機制和暫停兩國在司法、禁毒、氣候等五個領域的合作，外界關心未來是否會重啟。外交部發言人汪文斌23日表示，是美方侵犯中國主權在先，中方作出正當反制在後，美方既然想要同中國開展合作，就應當尊重中方的主權和領土完整，就應當採取切實措施把對一個中國原則的承諾落到實處。

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