唐山打人案主犯囚24年 另27人刑期半年至11年

中新社報道，該案13至15日在廊坊市廣陽區法院審理，經查，6月10日凌晨2時40分許，被告陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫、沈小俊及李紅瑞、劉×、姜×萍在唐山路北區機場路某燒烤店吃飯時，陳繼志到正在用餐的王××、李×、遠×、劉××4名女子的桌旁，騷擾王××遭拒後毆打王，王與李×反抗。陳繼志、馬雲齊等多人分別在店內、店外，持椅子、酒瓶毆打幾名女子，沈小俊還威脅遠×不得報警，事件中王××、劉××輕傷二級；李×、遠×輕微傷。

另查明，陳繼志等人從2012年就糾集在一起，在唐山等地以暴力、威脅等手段，實施多項違法犯罪活動，逐漸形成以陳繼志為糾集者，王曉磊等7人為成員的惡勢力組織。該組織為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。法院昨對陳繼志尋釁滋事、搶劫等數罪並罰，判處有期徒刑24年，並處罰金32萬人民幣；對其餘27名被告判囚6個月至11年不等。

《大河報》報道，控方律師、北京正公律師事務所主任崔家國透露，在上周的庭審中，陳繼志在最後陳辭時曾痛哭流涕，說對不起國家，對不起唐山。而昨日上午的庭審中，28名被告全部到庭，宣判結束時情緒較為平靜。此前，當局在調查該案過程中，對涉充當「保護傘」的15名相關人員立案審查調查，其中包括一名副區長和多名警方人員。