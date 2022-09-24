受賄6.46億 孫力軍死緩 政治團伙首腦 另藏槍操縱證券市場罪成

綜合報道

新華社報道，孫力軍的違法行為要追溯到他在上海任職期間，經審理查明，2001年至2020年4月，孫力軍利用擔任上海市衛生局外事處副處長、上海市政府外事辦綜合業務處處長、公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長及公安部黨委委員、副部長等職務上的便利，為有關單位或個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合人民幣6.46億餘元。2018年上半年，孫力軍應他人請託，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等方式，影響股票交易價格和交易量，幫助他人避免損失1.45億餘元（人民幣，下同）。孫力軍還違反槍支管理規定，非法持有兩支槍。

提供另案線索立功 酌定從輕處罰

長春中院認為，孫力軍受賄後為多人謀取職務提拔、調整，利用職權插手案件辦理，所涉數額特別巨大；干預醫藥、金融等民生領域正常經濟活動，罪行特別嚴重，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判死；操縱證券市場，非法持有槍支，亦應依法懲處。但鑑於孫力軍提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，並主動交代辦案機關尚不掌握的部分受賄事實，如實供述全部犯罪事實，能夠認罪悔罪，且積極配合追贓，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。

在孫力軍三宗罪中，受賄罪被判處死緩；操縱證券市場罪判處有期徒刑8年，並處罰金100萬元；非法持有槍支罪判處有期徒刑5年。最終決定執行死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行兩年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對孫力軍受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

「孫力軍政治團伙」被中紀委定性為十九大以來查處的最嚴重案件之一，目前團伙中已知的7人中，孫力軍，全國政協社會和法制委員會原副主任、原司法部長傅政華、原江蘇省委常委、省委政法委書記王立科、原上海市副市長、市公安局長龔道安、原重慶市副市長、市公安局長鄧恢林、原山西省副省長、省公安廳長劉新云均已判刑，而原中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組組長、國安部紀委書記劉彥平則被起訴。

（中共二十大）