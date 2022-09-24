北京聞風：中國促產業鏈供應鏈穩定 ／文：鍾鳴九

受新冠疫情、俄烏衝突、美國對華脫鈎等影響，全球產業鏈供應鏈體系受衝擊明顯。歐洲氣、油、煤供應鏈中斷，美國通脹率居高不下。中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英稱，中國面臨着西方在重組供應鏈產業鏈過程中與中國脫鈎的風險，同時，提高供應鏈產業鏈韌性與中國的新發展格局密切相關，供應鏈影響貿易，產業鏈關聯投資，對「雙循環」非常重要。

國內層面，今年4月，中共中央、國務院發布《關於加快建設全國統一大市場的意見》，旨在破除市場壁壘和體制機制障礙，形成暢通高效的國內大循環。5月，國務院成立物流保通保暢工作領導小組，推動解決物流運輸受阻、上下游銜接不暢問題。中國又建立實施「白名單」制度，搭建汽車、集成電路、醫療物資等產業鏈供應鏈協調平台。

國際層面，中國亦力促國際社會共同補鏈強鏈。16日，上合組織元首理事會發表維護供應鏈安全穩定多元化聲明，重申有意願保障國際供應鏈安全穩定。6月，金磚國家領導人會晤核准了《金磚國家加強供應鏈合作倡議》，提出強化技術標準和規制合作、提升港口和物流基礎設施運轉效率等12條打通供應鏈堵點的舉措。9月，在中國—東盟博覽會和中國—東盟商務與投資峰會上，韓正提出，共同打造中國—東盟自由貿易區3.0版，增加東盟國家優質產品特別是農產品進口，促進產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合。雙邊層面，中韓亦於8月簽署部門間加強產業鏈供應鏈合作的文件。

陳鳳英表示，中國是世界第二大經濟體、第一製造業大國、第一貿易大國，在全球產業鏈供應鏈體系中角色關鍵、作用重要。中國在解決自身問題的同時，呼籲並推動國際社會解決產業鏈供應鏈問題，為世界注入了穩定性。她分析，在今年G20峇里峰會、2022年亞太經合組織（APEC）峰會、第十七屆東亞峰會期間，中國料將在全球、區域、雙邊多個層面繼續推動各國共同應對產業鏈供應鏈問題。

文：鍾鳴九