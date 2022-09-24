雲南重慶集中隔離收費 民批搶錢

雲南省昭通市彝良縣近日發布通告稱，周四（22日）零時起所有新入住彝良集中隔離場所的人員實行收費管理，按每人每天183元的標準收繳隔離期間食宿費用，費用須一次性支付。昭通市下屬另一個鎮雄縣也發布通告，周三（21日）起對隔離場所實行收費管理。收費標準是部分集中隔離點每人每天100元，城區酒店等集中隔離場所每人每天150元；其餘各鄉鎮集中隔離場所，每人每天不超過150元。如拒不支付費用、提交虛假證明材料或拒不配合集中隔離場所相關規定要求，將被公安部門追責。

無獨有偶，重慶長壽區在周三也發布通告，宣布從當天零時起，區內公租房隔離點每人每天收費300元（含餐費60元），酒店徵用為隔離點的按協議價收取，另收同等價格餐費。與昭通不同的是，收費規定了豁免條件，本區戶籍人口、在本區繳納社保或購房並實際居住人員、醫生和學生等可享費用減免。

由於三地均未說明收費原因，外界猜測是地方財政緊張導致。網民紛紛質疑收費不合理，「一些人因為隔離被迫停工已經沒錢，還要付隔離費」、「付不起怎麼辦」。《環球時報》前任總編輯胡錫進亦在昨日稱，強制性集中隔離由個人自費，於法於理都講不通。