王毅：台問題成中美關係最大風險

美國國務院周四發表聲明，稱布林肯將與王毅討論一系列多邊和全球事項，為保持開放的溝通渠道和負責任地管理競爭而進行持續努力。聲明未提及會談細節，但預料將涉及台灣及烏克蘭等問題。王毅與布林肯今年7月曾在印尼峇里會面超過5小時，這是二人自8月初美國眾議院議長佩洛西訪台後首次會晤。

紐約晤布林肯

王毅今次赴美屢談台灣問題。據中國外交部網站，王毅周四在亞洲協會紐約總部演講並答問，指出台灣問題愈來愈成為中美關係的最大風險，處理不好可能對兩國關係造成顛覆性破壞影響，必須制止「台獨」這頭破壞力極強的「灰犀牛」。王毅重申台灣問題是中國核心利益中的核心，批評美方不斷虛化掏空「一中原則」，插手和縱容「台獨勢力」滋生蔓延，對台海和平穩定構成最大威脅。

王毅又談及元首外交的戰略引領作用。他指去年以來，兩國元首通過視像、通話等多次接觸。國家主席習近平提出中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，美國總統拜登也作出「四不一無意」表態，放在一起就構成一個完整的體系，既有明確指導原則，也具有可操作性。

王毅又批評，美方的執政團隊未將「四不一無意」落實到對華行動，反而對華單邊制裁清單愈拉愈長，在世界各地圍堵中國的小圈子愈建愈多，籲美方把「四不一無意」落實到位，推動中美重回正軌。