西港成人口販運網絡詐騙溫牀

小漁村自開放賭場罪案增

8月23日，5名大陸男子涉嫌販賣人口被捕，警方救出的馬來西亞女子稱，其當月7日被綁架勒索，遭強迫匯款7000美元贖金，其間被轉賣多間公司；8月29日，再有4名大陸男子涉嫌在西港販賣人口被捕。

4陸男涉販賣人口被捕

西港許多科技園區涉嫌從事網絡詐騙，並誘騙外國打工者前往工作。柬國副總理兼內政部長蘇慶8日稱，8月有30名人員乘船從大陸偷渡至西港被捕，他們被誘騙到柬國，淪為人口販賣受害者。柬當局13日至17日曾展開大掃蕩，在西港長城高科技產業拘捕495名外國人，當中有130人為中國人，官方指出，長城科技園涉及非法賭博、拘禁與虐待、私藏武器、提供性交易和人口販運。柬當局指出，今年首7個月已打擊74宗人口販運案，營救600多名被害人。

至8月末，台灣人被「賣豬仔」到柬埔寨詐騙案已超過400宗；另有不少港人被「賣豬仔」到柬國，遭禁錮從事非法詐騙工作，保安局8月證實，有12名港人在柬埔寨人身自由受限制。