載41中國人 柬漁船翻沉1死19失蹤 廣州啟程疑偷渡 兩船員獨自逃生被捕

明報記者 王聖辰

中國要求救人為第一要務

柬埔寨媒體《柬中時報》報道，前天在柬國西哈努克港（Sihanoukville）海域，一艘漁船突發故障沉沒，船上搭載有41名中國公民（包括38男3女）。當日下午4時許，西哈努克省海警接報後，前往位於唐島（Koh Tang）和貝薩利島附近的海域，救出在海上漂泊的18名中國人。警方當時證實，有23名人員失蹤。

昨日上午，西哈努克省省長郭宗仁通報搜救進展時稱，截至中午12時，成功救起1人，同時打撈起1具遇難者屍體。西哈努克省統一指揮委員會當日證實，救援隊打撈起的1具遇難者屍體屬中國籍女性。截至昨晚7時，漁船搭載的41名中國公民中，有21人獲救並獲安置，19人仍下落不明。

抵國際海域轉漁船

一段救援現場影片顯示，該漁船整艘向右傾斜，船尾沉入海，有數十人地站在船頭的甲板上等待救援，現場不時傳出叫喊聲。隨着船隻逐漸側翻下沉，船上人員不斷滑落海中，海上有救援人員朝他們拋救生圈和救生衣，一些人游水撿拾救生衣物和爬上救援船。

獲救的一名陳姓福建籍男子向柬國警方表示，他們在本月11日乘船從廣東省廣州市出發，17日抵達國際海域後，轉搭由兩名柬埔寨船員駕駛的另一艘漁船繼續航行，但在22日抵達西港水域後不久船身發生故障，兩名柬籍船員在聯絡同事後被一艘快艇接走，只留下漁船和他們在海上漂泊。在海警到達現場時，漁船已經沉沒。

每救一人 柬國獎500美元

事發後，警方昨日已拘捕兩名涉事柬埔寨籍船員，而西哈努克省政府發言人倩比倫昨亦表示，獲救的中國公民將繼續配合柬當局調查，該41人被指疑從中國偷渡到柬埔寨。柬方表示搜救工作還在繼續，西省政府已向附近海域漁民發布懸賞通告，每救起一名海上漂浮者獎勵500美元。

中國駐柬埔寨大使館表示，前晚9時接到柬埔寨警察總署通報事件。駐柬大使王文天當日部署聯繫柬國防部、柬警察總署、西哈努克省政府等部門，要求把救人當做第一要務。駐柬使館參贊兼總領事李傑等人連夜赴西港協調救援，王文天昨日中午亦前往西港。本報昨日分別致電中駐柬使館、駐暹粒和西哈努克領事辦公室查詢最新進展，但電話均無法接通。

在北京，外交部發言人汪文斌昨日就事件表示，中方正與柬方保持密切溝通，要求柬方全力開展搜救，並抓緊核實了解有關情况。

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