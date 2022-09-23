環時：美網攻西工大 滲透控制中電信基建

今年6月22日，西北工業大學發布聲明稱，該校遭受境外網絡攻擊。陜西省西安市公安局碑林分局隨即發布警情通報，證實在西北工業大學的信息網絡中發現多款源於境外的木馬和惡意程序樣本，西安警方已對此正式立案調查。隨後，有關部門進行技術分析時發現，TAO通過竊取西北工業大學運維和技術人員遠程業務管理的帳號口令、操作紀錄以及系統日誌等關鍵敏感數據，掌握了一批網絡邊界設備帳號口令、業務設備訪問權限、路由器等設備配置信息、FTP服務器文檔資料信息。

技術人員根據TAO攻擊方式、滲透工具、木馬樣本等特徵分析，發現TAO非法攻擊滲透中國境內某電信運營商，構建了對核心數據網絡遠程訪問的「合法」通道，對中國電信基礎設施滲透控制。近期，有關部門將進一步對外公布TAO對西北工業大學進行網絡攻擊的流程和細節。

華另指美無差別竊手機短信

中國國家計算機病毒應急處理中心和網絡安全服務公司奇虎360在9月5日的報告稱，TAO對中國網絡目標已實施上萬次「惡意網絡攻擊」，控制「數以萬計的網絡設備」，並竊取超過140GB的高價值數據。外交部發言人毛寧在例行記者會上說，這一報告揭露美國政府對中國進行網絡攻擊的又一個實例。她說，美方長期對中國手機用戶進行無差別語音監聽，非法竊取手機用戶的短信內容，並對其進行無線定位。