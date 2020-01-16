廈航380億購40架空巴

擁全波音機隊 現有新伙伴

南方航空昨在上交所發布的公告稱，南航董事會經審議並表決，一致通過「同意廈門航空2024-2027年以購買方式引進40架空客A320NEO 系列飛機，授權廈門航空簽署相關合同及文件」。公告稱A320NEO系列飛機每架約1.05億美元至1.36億美元。40架的基本價格約為48.48億美元（約380億港元）。上述基本價格包括機身和引擎。廈門航空擬通過業務營運、銀行貸款或其他融資方式為購買的40架A320NEO系列飛機提供資金，交易採用分期付款方式，預計不會對公司和廈門航空的現金流狀况和業務運營產生重大影響。

公開資料顯示，A320NEO是空巴A320系列飛機的改進機型，裝配新型高效發動機和鯊鰭小翼。飛機客艙標準150座（兩級客艙），最大180座。《證券時報》稱，廈門航空此前擁有全波音飛機機隊，曾是波音的忠實客戶。通過此次交易，空巴將成為廈門航空的新伙伴。

南方航空董事會表示，此次飛機交易符合公司和廈門航空「十四五」機隊規劃，當前市場時機有利於爭取更佳購機條件，該交易將使公司及廈門航空運力有所增長，有助於增強公司和廈門航空的市場競爭力。

今年7月，中國向歐洲空中巴士公司購買292架、總值高達2900億港元的飛機後，美國波音公司隨後曾發聲明稱「令人非常失望」，稱是「地緣政治差異的分歧」限制了飛機出口，並希望中美對話。不過，自本月初美再對台軍售後，中國提出的制裁名單中，就包括波音旗下波音防務的CEO。