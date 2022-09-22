習促軍方把握新形勢 聚焦備戰打仗

新華社報道，習近平強調，十八大以來，黨中央和中央軍委以前所未有的決心和力度，全面實施改革強軍戰略，深入破解長期制約國防和軍隊建設的體制性障礙、結構性矛盾、政策性問題，深化國防和軍隊改革取得歷史性成就，人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新、面貌一新。要認真總結運用改革成功經驗，把握新的形勢和任務要求，聚焦備戰打仗，勇於開拓創新，紮實抓好既定改革任務落實，加強後續改革籌劃，奮力開創改革強軍新局面，為實現建軍一百年奮鬥目標提供強大動力。

二十大期間快遞加強安檢

為保障二十大順利舉辦，近日，國家郵政局、公安部、國家安全部聯合發布通告，要求郵政快遞企業加強二十大期間寄遞物品安全檢查，嚴格遵守禁止寄遞物品管理規定，嚴格執行實名收寄、收寄驗視、過機安檢等安全管理制度。

通告並要求嚴格執行過機安檢制度，自10月1日至二十大閉幕之日午夜，各地郵政快遞企業對寄往北京的郵件快遞件一律強化安全檢查和消毒處理，對可疑件按規定報告有關部門。

此外，北京地區郵政快遞企業對進京郵件快遞件全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快件一律退返；對寄往「安保核心區域」的郵件快件，配合公安、國家安全等部門實行投遞前再次安檢。

（中共二十大）