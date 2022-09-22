孫力軍團伙3高官 二十大前遭判囚

官媒：3人受賄時間長達20餘年

綜合央視新聞、「人民日報客戶端」等內地媒體報道，上述3人均被官方認定是已落馬的公安部原黨委委員、副部長孫力軍的「孫力軍政治團伙」成員。3人受賄時間均長達20餘年，從1998年及1999年開始。其中龔道安在湖北、上海兩地公安局任職期間，非法收受相關人員財物共計折合7343萬餘元（人民幣，下同）。河北省唐山市中級法院認為，被告人龔道安的行為構成受賄罪。

同日，河北省保定市中級法院公開宣判鄧恢林受賄一案。經審理查明，1999年農曆新年前至2020年1月，鄧恢林利用在湖北、重慶任職的便利條件，直接或通過他人非法收受財物，共計折合4267萬餘元。

河北省廊坊市中級法院公開昨亦宣判劉新云受賄、濫用職權一案。案情指劉新云在山東、山西任職期間，非法收受相關人員財物共計折合人民幣1333萬餘元。此外，在山西省公安執法全流程智能管理平台等信息化項目建設過程中，劉濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。

另據最高檢察院官網消息，遼寧省政府原黨組成員、副省長郝春榮涉嫌受賄一案移送檢察機關審查起訴。日前，最高檢察院依法以涉嫌受賄罪對郝春榮作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

（中共二十大）