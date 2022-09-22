美加軍艦聯合過台海 北京：拉幫結伙滋事挑釁

美國之音引述五角大樓消息，美國海軍導彈驅逐艦「希金斯號」(USS Higgins)和加拿大皇家海軍護衛艦「溫哥華號」(HMCS Vancouver)於20日例行通過台灣海峽。美國第七艦隊的聲明稱，這證實了美國及其盟國和伙伴對自由開放的印太地區的承諾。

解放軍全程跟監警戒

對此，據「東部戰區」微信公眾號消息，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

外交部發言人汪文斌昨在回應事件時稱，中方敦促美方改弦更張，糾正錯誤，不要做地區和平穩定的麻煩制造者。中方也敦促其他國家謹慎行事，不要做火中取栗的事。

另據中央社，台外交部表示，對美加的行為表示歡迎與肯定。台國防部則指出，美加軍艦通過台海期間，台軍全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀况均正常。