中央台辦：和平統一一國兩制是最佳方式 陸委會斥舊調謊言 堅持「兩岸互不隸屬」

在昨日召開的「中國這十年」系列主題新聞發布會上，中央台辦副主任陳元豐表示，在國內國際兩個大局都發生深刻複雜變化的時代背景下，推進祖國完全統一面臨着新的形勢。強調統一的時、勢、義始終在祖國大陸這一邊，「任何勢力的阻撓破壞，都無法改變祖國統一的歷史大勢」。中央台辦宣傳局局長、新聞發言人馬曉光重申，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。

馬曉光又描繪和平統一後的情景（見表），稱「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情况，兩岸統一後，台灣同胞可以在和平安寧的狀態下生活和工作。祖國大陸將更有條件、更好地照顧台灣同胞。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

稱將根據形勢變化 提出法律新舉措

對此，陸委會晚間指出，這個政治炒作「與台灣人民無關，我民眾絕不會接受任何侵犯我主權的政治主張與路徑」。《聯合報》報道，陸委會表示，北京當局「一國兩制」只是陳腔濫調，「台灣致力維護台海和平、堅持『兩岸互不隸屬』、堅拒『一國兩制』，這才是當前的台海現狀」。強調台灣前途由2,300萬台灣人民決定，「不會任由對岸插手」。

美國參議院外交委員會近日通過《台灣政策法》，昨在記者會上，有媒體問大陸是否考慮推出《反分裂國家法》實施細則或另外制定《國家統一法》時，朱鳳蓮稱，朱鳳蓮說，《憲法》、《反分裂國家法》、《國家安全法》等國家法律對此已有明確規定，為「推進祖國統一，提供了堅實的法治保障」。她表示，大陸將持續加強運用法治方式和法治力量「打擊台獨分裂勢力，推進祖國統一進程」，並將根據形勢發展變化，進一步推出「反對和遏制台獨分裂圖謀及行徑的法治新舉措，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。

專家：不統不獨現狀難維持

有媒體關切大陸「解決台灣問題，實現祖國完全統一有沒有時間表？」，馬曉光則沒有正面回應，僅稱，「我願意再次重申，我們堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」。

對此，中央社引述淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，台灣目前的不統、不獨現狀很難維持下去，中共總書記習近平在二十大後會改變目前現狀，將來要注意陸方的促統手段。

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