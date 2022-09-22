浙大博士生送外賣 稱丟學校臉道歉

綜合正觀新聞、紅星新聞等報道，孟偉此前因剛出世兒子被診斷為爆發性心肌炎急需用錢，靠送外賣維持生計，同時讀博8年未畢業歸責導師，卻被校方指其忽視自身問題，事件持續在網絡發酵。對此，孟偉20日首度發布影片，回應稱「孟偉給浙江大學丟人了，孟偉給浙江大學竺可楨學院丟人了」，影片最後，他低頭對着鏡頭講道「對不起」。

網民：憑自己努力掙錢不丟人

對於他的道歉，不少網友留言指職業無分貴賤，憑自己努力掙錢不丟人，亦有人質疑他送外賣只是為博關注。21日中午，孟偉再次發布視頻，表示送外賣是一項正經工作，這份工作可以給他較為穩定的收入來源，也能讓他在科研之餘緩解精神焦慮。昨受訪時，孟偉表示今年7月結業離校返老家後，已不再送外賣，近况比以前更糟糕，「離開學校之後，還是靠我一個人亂打亂撞」。

孟偉2014年被保送浙江大學控制學院智感所讀博士，於2018年被評為該校「十佳大學生」。今年開始，孟偉陸續在網絡分享送外賣經歷和讀博8年來遭遇的不公。