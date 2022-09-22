四川自貢市徵十戶長惹議 昆明小區去年已有 有指似秦「什伍連坐法」

明報記者 王聖辰

未提具體工作內容 候選人須「思想正直」

這份廣泛流傳的通知中，開篇套用了國家主席習近平2013年的一段講話內容「社區建設要與鄰為善、以鄰為伴」，並指要「創新聯繫群眾、服務群眾、發動群眾的工作載體」，「在提升城市精細治理精準服務水平，促進城市社區從生人社會向熟人社會演進」，因而「面向全體居民公開徵集『十戶長』」，但就未有說明具體工作內容。通知要求以「個人自薦、居民聯薦、組織推薦」等多種方式徵集「十戶長」人選，亦指明候選人須具備「思想正直向上」等條件。

該通知落款為貢井區長土街道的黃泥坳社區，當地從8月底開始就已試行「十戶長」制度。官媒《四川日報》此前報道曾提及「十戶長」是連接社區黨組織、樓棟長和居民的「橋樑和紐帶」；由各樓棟中的機關企事業黨員幹部帶頭擔任；「十戶長」要構建聯防聯控、共治共享的工作格局，打通疫情防控靜態管理狀態的「最後一米」。

貴州推「聯戶長」 激發群眾自我管理

「十戶長」並非自貢首創。雲南《昆明日報》去年12月就報道了昆明有小區推出「十戶長」的消息。網民早前亦稱，四川內江、浙江溫州等地亦有同名稱基層職務，其中內江高新區高橋街道發布的「十戶長」招募令顯示，該職務要做「群眾的代表人、發言人、當家人」。貴州大方縣亦推動設立「聯戶長」，十戶聯防，「激發農村群眾自我管理、自我教育、自我服務」。

「十戶長」一詞，顧名思義，即指以10戶為單位設立「戶長」。不少網民表示，該名詞令人聯想到秦漢時期的「編戶齊民」制度（指國君以戶為單位掌握人民，同時廢除封建體制下部分地方權貴身分）、北宋的「保甲法」（節省軍費下用以防止農民反抗的制度，每十戶人家為一「保」），以及元朝的「千戶制」（古代蒙古族軍政合一社會組織形式，千戶長享世襲制）。

公元前356年秦國商鞅變法中，曾施行一種被稱為「什伍連坐法」的戶籍制度，提出將全國每五戶編成一「伍」，十戶編成一「什」，推動民眾相互檢舉揭發，並就所犯罪行實行廣泛的株連制度。有網民將「十戶長」與古時「連坐」比較，有人表示「好的學不會，這玩意學的倒是挺快」、「難道要一朝回到千年前？」。