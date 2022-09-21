蔡拍片籲撐台入聯國 聯大期間首次

中央社報道，蔡英文周一（19日）應邀在紐約非營利組織Concordia年度峰會發表預錄主題演講，是台灣領導人首度在聯大開會期間，獲邀在紐約聯合國社群大型公開活動發表演說。她在近6分鐘演說中表示，「民主與基於規則的世界秩序」正面臨冷戰以來最大挑戰，北京企圖侵蝕台灣得來不易的民主生活方式，但台灣沒有退縮，反而更努力應對威權干預民主、環境永續、供應鏈安全等當代挑戰。

王良玉：2758號決議無關「一中」

她表示，台灣雖不是聯合國「會員國」，但一直幫助世界解決危機，例如在新冠大流行期間捐贈口罩與醫療設備、分享疫情資訊，向烏克蘭提供人道援助；台灣若能加入聯合國，將能更緊密與各國合作應對未來挑戰，維護基於規則的世界秩序。

台灣駐美副代表王良玉昨召開記者會，呼籲聯合國正視並解決台灣長期被排除在外的問題。她提到北京在越來越多場合將聯大第2758號決議與「一中原則」掛鈎，台灣近幾年特別加強向各界說明，強調決議只解決中華人民共和國在聯合國代表權問題，沒有觸及台灣；隨着國際組織越來越多實體會議復會，台灣希望未來能更多參與。